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«Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь?»
Жители Пышмы готовы собирать подписи против одобренного губернатором Евгением Куйвашевым кандидата в главы Дмитрия Кравца
Политика
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Пышминский городской округ с лета прошлого года живет без главы. После того, как прежний градоначальник Виктор Соколов попал под следствие, нового избрать до сих пор не удается. Местные жители предполагают, что областное руководство намеренно срывает конкурс, пытаясь склонить местных депутатов к голосованию за конкретную кандидатуру – Дмитрия Кравца.
В Пышме он известен как директор некогда градообразующего предприятия, завода подъемно-транспортного оборудования. На должность директора господин Кравец впервые пришел еще в 1999 году, и за прошедшее время предприятие, по словам местных жителей, из завода превратилось в мастерские, а после банкротства, произошедшего восемь лет назад, многие бывшие работники так и не получили полагающиеся им деньги.
В конце марта «Вечерние ведомости» сообщали о необычной акции, благодаря которой о небольшом уральском рабочем поселке Пышма узнали за пределами Свердловской области. Четверо местных жителей непрерывно пересекали федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень по пешеходному переходу. Таким образом они пытались привлечь внимание к двум проблемам: неубранному снегу, а также отсутствию постоянного главы в Пышминском городском округе.
Если первая проблема отпала сама собой из-за аномально теплой погоды, то со второй ситуация оказалась сложнее. Муниципалитетом с лета руководят чиновники с приставкой и. о., а конкурс по выборам главы зашел в тупик.
Продавить любой ценой
Полномочия прежнего главы закончились в сентябре 2022 года, а фактически работать он прекратил еще летом на фоне уголовного дела. Попытка избрать нового главу ни к чему не привела: конкурсная комиссия предложила думе две кандидатуры: генерального директора Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования Дмитрия Кравца и начальника управления культуры Владимира Калинина. Ни один из кандидатов нужного количества голосов на заседании думы не набрал, и конкурс признали несостоявшимся.
Повлиять на народных избранников не смог и представитель губернатора Вадим Дубичев. Как ни пытался он убедить думцев, что губернатор Евгений Куйвашев намерен работать именно с Дмитрием Кравцом и что срыв конкурса в период бюджетного процесса может дорого обойтись муниципалитету, получить нужного результата ему не удалось.
Через два дня после заседания прошли выборы нового созыва думы. Их результаты для Дмитрия Кравца оказались неутешительными: проходное место занял лишь один депутат, поддержавший его на голосовании. Обновленная дума полностью сменила состав конкурсной комиссии и назначила дату ее первого заседания на конец октября, но ситуация с мертвой точкой так и не сдвинулась.
Как сообщают депутаты думы городского округа, работа конкурсной комиссии тормозится областными властями: то губернатор отказывается назначать своих выборщиков (в комиссию входят по четыре представителя губернатора и местной думы), то его назначенцы срывают заседания и не выходят на связь.
Сообщения об этом в социальных сетях воспринимают негативно. Граждане предполагают, что таким образом руководство области пытается «сломать» депутатов и навязать им кандидатуру Дмитрия Кравца. И настойчивость властей раздражает многих пышминцев, особенно тех, кто когда-то связывался с возглавляемым Кравцом заводом ПТО.
Мы решили поговорить с жителями Пышмы, чтобы узнать, чем их не устраивает креатура губернатора.
Пышминский завод ПТО, основанный еще в годы войны, в советское время был по-настоящему градообразующим предприятием. При общем населении рабочего поселка Пышма в десять тысяч человек, на нем работали более тысячи.
Лучшие времена завода помнит Сергей Обоскалов. Много лет вплоть до увольнения в 2015 году он работал в инструментальном цехе. «Как говорил наш «уважаемый» Кравец, это сердце завода, по которому он потом ножом полоснул», – говорит Сергей Федорович.
По мнению бывшего работника, за приходом Дмитрия Кравца в 1999 году стояли люди, которым эффективно работающий завод был неинтересен. Оборудование работало на износ, после чего сдавалось в металлолом, а о покупке нового речь тем более не шла. В таких условиях работа инструментального цеха становится ключевой, ведь именно инструментальщики, изготавливающие оснастку и детали, могут продлить жизнь старым станкам.
В итоге в рамках проводимой оптимизации инструментальный цех решили перенести в другое место. Делать это, по словам Сергея Федоровича, было нельзя, поскольку оборудование могло пострадать от переезда. Сергей Обоскалов и другие работники решили объяснить это директору. Сделать это было непросто, поскольку Дмитрий Кравец, по его словам, был на предприятии «наездами», а основное время проводил в Екатеринбурге.
«Пришли на прием, объяснили ситуацию, что нам не надо никуда переезжать, – вспоминает Сергей Федорович. – Он (Кравец) сказал, раз вы так радеете за свой цех, выберите своего представителя, назначим день, заслушаем ваши предложения».
Сергей Обоскалов решил обосновать свою позицию и расписать подробно, почему цех необходимо оставить на прежнем месте. Но уже на следующий день, придя на работу, он увидел, что помещение открыто настежь, а оборудование пытаются перевезти при помощи трактора.
В тот раз цех удалось «отбить». По словам Сергея Обоскалова, это удалось сделать благодаря тому, что он знал, что станки заложены в банке, и указал, что манипуляции с оборудованием могут повлечь претензии банка к заводу. Но отношение к нему со стороны руководства после этого случая стало резко негативным.
«Меня пытались уволить якобы за «воровство электроэнергии», – вспоминает бывший мастер. – Это был настоящий тридцать седьмой год, и всех, кто меня как-то касался, тоже пытались уволить».
В итоге Сергей Обоскалов сам ушел с предприятия. И дело не только в отношении к нему руководства, но и в других условиях труда на заводе. В инструментальном цехе, где он остался один, не было даже подходящих температурных условий: станки приходилось согревать подручными средствами.
Сейчас инструментального цеха на заводе нет, а вся работа предприятия, по словам Сергея Обоскалова строится по принципу «отрезал – приварил». При этом бывшего мастера удивляет желание Дмитрия Кравца занять кресло мэра.
«Я как мужик мужика его не понимаю, – разводит руками Сергей Обоскалов. – Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь? Ты район не знаешь, ты знаешь только свой заводик. Вот он пишет, что когда он пришел на завод, там одна лампочка горела. А сейчас он уходит, и там одна свечка только горит».
К нашему разговору присоединяются супруги Алла и Константин Зеленовы. Константин Зеленов работал на заводе ПТО с 2002 по 2016 годы. Какое-то время там же работал его сын. Алла к предприятию не имеет прямого отношения, но, зная от супруга и сына информацию о делах на заводе, она опубликовала в паблике «Подслушано в Пышме» эмоциональный пост, в котором рассказала о том, как десятки работавших на заводе людей остались без зарплаты.
Дело в том, что в 2015 году было подано заявление о признании банкротом ООО «Завод ПТО», которое в итоге было ликвидировано. Сейчас на промышленной площадке работают несколько компаний, в том числе ООО «НПО «Завод ПТО», под брендом которого продается продукция. При этом, по данным банкротного дела, долги по зарплате составили 3,5 миллиона рублей. Задолженность так и не была погашена, а конкурсное производство закрыли после того, как назначенный заводом управляющий посчитал, что все возможности для погашения исчерпаны. По мнению супругов Зеленовых, реальный размер задолженности перед бывшими работниками гораздо больше.
В разговоре с корреспондентом «ВВ» местные жители рассказывают, что долги исчисляется в десятках и сотнях тысяч рублей для каждого. Самому Константину Зеленову предприятие осталось должно 105 тысяч рублей.
Константин Зеленов вспоминает, как из-за проблем с выплатой зарплаты из Пышмы уехала семья, прибывшая на Урал в 2014 году из Донбасса.
Муж с женой, работая на заводе, особых условий и привилегий для себя не требовали, но долго продержаться не смогли. В общежитии, в котором их поселили, по словам Константина Зеленова, отключили отопление, а затем перемерзли и трубы с холодной водой. К бытовым проблемам добавились и финансовые.
«Не выдержав таких условий, они решили вернуться домой, но и на дорогу денег нет, – рассказывает Константин. –Глава семьи обратился к Кравцу и получил ответ: «Езжай, деньги я потом вышлю.»
И что им было делать? Даже занять денег было не у кого – мы все тоже сидели без средств. Пришлось просить помощи у родственников, которые остались в Донбассе. На вопрос: «Почему вы возвращаетесь туда, где стреляют, неужели здесь хуже?» они ответили: «Хуже».
Сам Дмитрий Кравец в СМИ объяснял банкротство прежнего юрлица непростыми временами 2014-2015 годов, когда из-за отсутствия заказов на новые краны завод работал по три дня в неделю. Константин Зеленов говорит, что это не так.
«Трехдневка была, но это происходило весной, – говорит он. – А летом мы, наоборот, работали сверхурочно. Если бы завод простаивал, у рабочих не было бы претензий к руководству. Но мы работали до последнего не подозревая, что дело идет к банкротству».
Константин Зеленов также помнит, как его возмутило, когда ему на глаза попалась газета, в которой руководство завода говорило об отсутствии у предприятия долгов по зарплате.
«Я написал заявление, что приостанавливаю работу до выплаты зарплаты и пришел к Дмитрию Кравцу с этой газетой, – рассказывает Константин. – Он давай лукавить, говорить о тяжелом положении на заводе. На мое предложение написать опровержение, он категорически ответил: «Я ничего писать не буду».
Как и Сергей Обоскалов, супруги Зеленовы считают, что нынешняя ситуация на заводе далеко не такая радужная, как ее рисуют областные СМИ.
«По сути с закрытием инструментального цеха и ОГМ завод прекратил свое существование, поскольку была нарушена производственная цепочка и взаимодействие между различными подразделениями, – говорит Алла Зеленова. – Теперь это просто мастерские».
Зеленов объясняет данные процессы стремлением к получению сиюминутной прибыли без оценки дальнейших последствий.
«Это принцип – оставить вымя от коровы, – говорит он. – А остальная корова не нужна, потому что ее надо кормить».
По мнению Константина Зеленова, имеющего опыт работы на крупных предприятиях, Дмитрий Кравец не обладает профессиональными навыками и знаниями в машиностроении, не может организовать управление и решать технические вопросы. При этом речь идет не только об эффективности производства, но и об элементарной безопасности.
«Я работал на машинно-термической резке, – рассказывает он. – У меня были 23 баллона с кислородом и два с пропаном. А над всем этим висел кран, у которого была обильная протечка масла. А кислород с маслом несовместимы. Представляете, если бы рвануло? Я рассказал об этом руководителю отдела главного механика, тот отмахнулся и ничего не стал предпринимать. Пришлось обратился к Дмитрию Кравцу.
Директор предприятия, несущий прямую ответственность за безопасность людей, работающих у него, тоже не обратил на это внимание. Через две недели я получил странное объяснение: «Мне было некогда…». В итоге лишь усилиями самих работников опасность взрыва удалось устранить, правда в ущерб правилам эксплуатации крана. И это был далеко не единственный такой случай».
Как и Сергей Обоскалов, супруги Зеленовы сомневаются в способностях Дмитрия Кравца управлять целым городским округом.
«Возможно, что-то мы не понимаем, а он – золотой управленец, но за столько лет можно было доказать это, – говорит Алла Зеленова.– Сейчас, когда сложились условия для экономического роста предприятия, свою правоту Кравец может доказать не словами, а конкретными делами. Если он добьется положительного результата, и завод станет хотя бы таким, как в советские годы, народ поверит в него и возможно не будет против видеть его на посту главы округа».
«Что на улице, что в цехе»
Воспоминаниями о работе на заводе ПТО под началом Дмитрия Кравца с нами также поделились бывшие сотрудники заготовительного цеха Артем Фокин и Сергей Курбатов и ветеран предприятия Владимир Новопашин, работавший с 1982 года.
«В 2012 году Дмитрий Кравец после перерыва вернулся на завод, – рассказывает Артем Фокин. – Собрал всех, спросил, чем можно помочь, что улучшить. Мы попросили сделать туалеты, потому что до тех, что расположены в механическом цехе, далеко ходить. Он пообещал решить вопрос. И, действительно, почти все сделали. Осталось только унитаз поставить. А потом видим – привезли сварочный аппарат и просто заварили дверь. Так как денег вдруг на туалет не оказалось».
Отсутствие санузла, по словам Сергея Курбатова, не единственная проблема, связанная с условиями труда. Прекратила работу и заводская столовая, вход в которую также заварили. Но и это не самое страшное в проводимой «оптимизации». Объединение цехов привело к тому, что из-за концентрации в одном помещении большого числа оборудования, которое производит выбросы, просто нечем дышать. Кроме того, весной, осенью и во время дождя с крыши цехов капает вода, и, как говорит Сергей Курбатов, был случай, когда человека ударило током, после того как он взялся за пульт управления кран-балкой.
«Экономят» на предприятии, по словам бывших работников, на освещении и отоплении: при СанПИНе в 15 градусов температура иногда не больше двух градусов.
«Что на улице, что в цехе, – отмечает Сергей Курбатов. – Разве что на улице солнце светит, от него теплее».
Бывшие работники не верят в громкие заявления Дмитрия Кравца о перспективах завода, которые он делает в СМИ. По их словам, и до банкротства предыдущего юридического лица, было много обещаний.
«Он говорил, что «Уралвагонзавод» – наш партнер, – вспоминает Артем Фокин. – Ну мы тогда и поверили. Это же оборонное предприятие. Значит, банкротства и долгов с зарплатой у нас не будет».
Артем Фокин рассказывает, что новые горизонты были также обещаны в 2013 году, когда проходили последние всенародные выборы главы Пышминского городского округа. Тогда Дмитрий Кравец призывал работников поддержать Виктора Соколова, который в итоге выиграл, но позитивных изменений на предприятии не наступило.
Одна из причин, по которой работники не верят в развитие завода, – устаревшая материальная база.
«Даже относительно новая техника, которую в начале 2010-х годов купили при предыдущем директоре, и та уже в изношенном состоянии, – говорит Сергей Курбатов. – Есть установка плазменной резки, но после нее заготовки приходилось обрабатывать болгаркой, так как установка изношена. А сколько нам обещали новые гильотинные ножницы, так как наши уже никуда не годились! Мы так их и не дождались».
Сергей также вспоминает, как возможность приобретения завода рассматривала компания из Чехии. Но иностранцы посчитали, что дешевле построить предприятие с нуля в чистом поле, чем вкладывать деньги в старые цеха и морально устаревшие станки.
На износ приходилось работать не только технике, но и людям. По словам Артема Фокина, до того как Дмитрий Кравец вернулся на завод, сотрудники получали доплаты за выполнение заданий, которые напрямую не входят в их должностные обязанности. В частности, это касалось сборки лифтов, которым официально занималось другое юридическое лицо. С приходом «нового старого» директора, говорит Артем Фокин, дополнительные выплаты были прекращены.
Более того, за малейшие провинности работники могли остаться без премий, которые иногда достигали 40 % от зарплаты. По словам Сергея Курбатова, лишить премии могли за пользование чайником или электроплиткой, мотивируя, что они «съедают» большое количество электроэнергии. При этом при увольнении обещанные премии не выплачивались: расчет производился только по окладу.
Еще одна причина, по которой долгов может быть больше чем указано в арбитражном деле – перебрасывание сотрудников из одного юридического лица в другое. Так, например, у Сергея Курбатова, по его словам, во времена работы на площадке завода ПТО официальное место трудоустройство менялось так часто, что пришлось заводить вторую трудовую книжку.
Владимир Новопашин уволился с завода после того как провел четыре месяца на больничном. У него начались проблемы с сердцем, и мужчина понял, что больше видеть, в каком состоянии находится предприятие, которому он отдал три десятка лет своей жизни, он не может. По его словам, он также не получил все положенные средства, в том числе по больничному листу.
Артем Фокин отмечает, что Дмитрий Кравец известен не только среди бывших работников завода ПТО: «Вся Пышма знает Кравца. Недавно я разговаривал с другом. Он на заводе ПТО никогда не работал. Я ему сказал, что Кравец вроде как собирается в главы. Он в ответ: «Да ты что? Не надо, не надо».
Опасения высказывают и многочисленные участники сообщества «Подслушано в Пышме», полагающие, что опыт «оптимизации» завода будет растиражирован на весь муниципалитет. На фоне огромного количества негативных комментариев ни одного сообщения в защиту Кравца не найти. Даже под статьями, связанными с планами возрождения завода, было несколько комментариев в поддержку предприятия, но не лично директора. Граждане готовы собирать подписи к президенту, чтобы не допустить к власти этого управленца.
Губернатору Евгению Куйвашеву, который за десять лет работы в Пышминский городской округ приезжал лишь пару раз, стоило бы наведаться в муниципалитет. Если глава региона, как утверждает его представитель Вадим Дубичев, хочет работать именно с Дмитрием Кравцом, то было бы неплохо, если бы он приехал и объяснил гражданам, что он в нем разглядел такого, чего жители не увидели за 25 лет.
В Пышме он известен как директор некогда градообразующего предприятия, завода подъемно-транспортного оборудования. На должность директора господин Кравец впервые пришел еще в 1999 году, и за прошедшее время предприятие, по словам местных жителей, из завода превратилось в мастерские, а после банкротства, произошедшего восемь лет назад, многие бывшие работники так и не получили полагающиеся им деньги.
В конце марта «Вечерние ведомости» сообщали о необычной акции, благодаря которой о небольшом уральском рабочем поселке Пышма узнали за пределами Свердловской области. Четверо местных жителей непрерывно пересекали федеральную трассу Екатеринбург – Тюмень по пешеходному переходу. Таким образом они пытались привлечь внимание к двум проблемам: неубранному снегу, а также отсутствию постоянного главы в Пышминском городском округе.
Если первая проблема отпала сама собой из-за аномально теплой погоды, то со второй ситуация оказалась сложнее. Муниципалитетом с лета руководят чиновники с приставкой и. о., а конкурс по выборам главы зашел в тупик.
Продавить любой ценой
Полномочия прежнего главы закончились в сентябре 2022 года, а фактически работать он прекратил еще летом на фоне уголовного дела. Попытка избрать нового главу ни к чему не привела: конкурсная комиссия предложила думе две кандидатуры: генерального директора Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования Дмитрия Кравца и начальника управления культуры Владимира Калинина. Ни один из кандидатов нужного количества голосов на заседании думы не набрал, и конкурс признали несостоявшимся.
Повлиять на народных избранников не смог и представитель губернатора Вадим Дубичев. Как ни пытался он убедить думцев, что губернатор Евгений Куйвашев намерен работать именно с Дмитрием Кравцом и что срыв конкурса в период бюджетного процесса может дорого обойтись муниципалитету, получить нужного результата ему не удалось.
Через два дня после заседания прошли выборы нового созыва думы. Их результаты для Дмитрия Кравца оказались неутешительными: проходное место занял лишь один депутат, поддержавший его на голосовании. Обновленная дума полностью сменила состав конкурсной комиссии и назначила дату ее первого заседания на конец октября, но ситуация с мертвой точкой так и не сдвинулась.
Как сообщают депутаты думы городского округа, работа конкурсной комиссии тормозится областными властями: то губернатор отказывается назначать своих выборщиков (в комиссию входят по четыре представителя губернатора и местной думы), то его назначенцы срывают заседания и не выходят на связь.
Сообщения об этом в социальных сетях воспринимают негативно. Граждане предполагают, что таким образом руководство области пытается «сломать» депутатов и навязать им кандидатуру Дмитрия Кравца. И настойчивость властей раздражает многих пышминцев, особенно тех, кто когда-то связывался с возглавляемым Кравцом заводом ПТО.
Мы решили поговорить с жителями Пышмы, чтобы узнать, чем их не устраивает креатура губернатора.
Завод без «сердца»
Пышминский завод ПТО, основанный еще в годы войны, в советское время был по-настоящему градообразующим предприятием. При общем населении рабочего поселка Пышма в десять тысяч человек, на нем работали более тысячи.
Лучшие времена завода помнит Сергей Обоскалов. Много лет вплоть до увольнения в 2015 году он работал в инструментальном цехе. «Как говорил наш «уважаемый» Кравец, это сердце завода, по которому он потом ножом полоснул», – говорит Сергей Федорович.
По мнению бывшего работника, за приходом Дмитрия Кравца в 1999 году стояли люди, которым эффективно работающий завод был неинтересен. Оборудование работало на износ, после чего сдавалось в металлолом, а о покупке нового речь тем более не шла. В таких условиях работа инструментального цеха становится ключевой, ведь именно инструментальщики, изготавливающие оснастку и детали, могут продлить жизнь старым станкам.
В итоге в рамках проводимой оптимизации инструментальный цех решили перенести в другое место. Делать это, по словам Сергея Федоровича, было нельзя, поскольку оборудование могло пострадать от переезда. Сергей Обоскалов и другие работники решили объяснить это директору. Сделать это было непросто, поскольку Дмитрий Кравец, по его словам, был на предприятии «наездами», а основное время проводил в Екатеринбурге.
«Пришли на прием, объяснили ситуацию, что нам не надо никуда переезжать, – вспоминает Сергей Федорович. – Он (Кравец) сказал, раз вы так радеете за свой цех, выберите своего представителя, назначим день, заслушаем ваши предложения».
Сергей Обоскалов решил обосновать свою позицию и расписать подробно, почему цех необходимо оставить на прежнем месте. Но уже на следующий день, придя на работу, он увидел, что помещение открыто настежь, а оборудование пытаются перевезти при помощи трактора.
В тот раз цех удалось «отбить». По словам Сергея Обоскалова, это удалось сделать благодаря тому, что он знал, что станки заложены в банке, и указал, что манипуляции с оборудованием могут повлечь претензии банка к заводу. Но отношение к нему со стороны руководства после этого случая стало резко негативным.
«Меня пытались уволить якобы за «воровство электроэнергии», – вспоминает бывший мастер. – Это был настоящий тридцать седьмой год, и всех, кто меня как-то касался, тоже пытались уволить».
В итоге Сергей Обоскалов сам ушел с предприятия. И дело не только в отношении к нему руководства, но и в других условиях труда на заводе. В инструментальном цехе, где он остался один, не было даже подходящих температурных условий: станки приходилось согревать подручными средствами.
Сейчас инструментального цеха на заводе нет, а вся работа предприятия, по словам Сергея Обоскалова строится по принципу «отрезал – приварил». При этом бывшего мастера удивляет желание Дмитрия Кравца занять кресло мэра.
«Я как мужик мужика его не понимаю, – разводит руками Сергей Обоскалов. – Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь? Ты район не знаешь, ты знаешь только свой заводик. Вот он пишет, что когда он пришел на завод, там одна лампочка горела. А сейчас он уходит, и там одна свечка только горит».
«Оставить от коровы вымя»
К нашему разговору присоединяются супруги Алла и Константин Зеленовы. Константин Зеленов работал на заводе ПТО с 2002 по 2016 годы. Какое-то время там же работал его сын. Алла к предприятию не имеет прямого отношения, но, зная от супруга и сына информацию о делах на заводе, она опубликовала в паблике «Подслушано в Пышме» эмоциональный пост, в котором рассказала о том, как десятки работавших на заводе людей остались без зарплаты.
Дело в том, что в 2015 году было подано заявление о признании банкротом ООО «Завод ПТО», которое в итоге было ликвидировано. Сейчас на промышленной площадке работают несколько компаний, в том числе ООО «НПО «Завод ПТО», под брендом которого продается продукция. При этом, по данным банкротного дела, долги по зарплате составили 3,5 миллиона рублей. Задолженность так и не была погашена, а конкурсное производство закрыли после того, как назначенный заводом управляющий посчитал, что все возможности для погашения исчерпаны. По мнению супругов Зеленовых, реальный размер задолженности перед бывшими работниками гораздо больше.
В разговоре с корреспондентом «ВВ» местные жители рассказывают, что долги исчисляется в десятках и сотнях тысяч рублей для каждого. Самому Константину Зеленову предприятие осталось должно 105 тысяч рублей.
Константин Зеленов вспоминает, как из-за проблем с выплатой зарплаты из Пышмы уехала семья, прибывшая на Урал в 2014 году из Донбасса.
Муж с женой, работая на заводе, особых условий и привилегий для себя не требовали, но долго продержаться не смогли. В общежитии, в котором их поселили, по словам Константина Зеленова, отключили отопление, а затем перемерзли и трубы с холодной водой. К бытовым проблемам добавились и финансовые.
«Не выдержав таких условий, они решили вернуться домой, но и на дорогу денег нет, – рассказывает Константин. –Глава семьи обратился к Кравцу и получил ответ: «Езжай, деньги я потом вышлю.»
И что им было делать? Даже занять денег было не у кого – мы все тоже сидели без средств. Пришлось просить помощи у родственников, которые остались в Донбассе. На вопрос: «Почему вы возвращаетесь туда, где стреляют, неужели здесь хуже?» они ответили: «Хуже».
Сам Дмитрий Кравец в СМИ объяснял банкротство прежнего юрлица непростыми временами 2014-2015 годов, когда из-за отсутствия заказов на новые краны завод работал по три дня в неделю. Константин Зеленов говорит, что это не так.
«Трехдневка была, но это происходило весной, – говорит он. – А летом мы, наоборот, работали сверхурочно. Если бы завод простаивал, у рабочих не было бы претензий к руководству. Но мы работали до последнего не подозревая, что дело идет к банкротству».
Константин Зеленов также помнит, как его возмутило, когда ему на глаза попалась газета, в которой руководство завода говорило об отсутствии у предприятия долгов по зарплате.
На заседании Думы Пышминского городского округа 11 сентября представитель губернатора Вадим Дубичев (слева) заявил, что Евгений Куйвашев намерен работать именно с Дмитрием Кравцом (справа), а срыв конкурса может дорого обойтись муниципалитету. Что в данном управленце разглядел глава региона, до сих пор остается загадкой для многих жителей. Может он сам приедет в городской округ и объяснит это?
«Я написал заявление, что приостанавливаю работу до выплаты зарплаты и пришел к Дмитрию Кравцу с этой газетой, – рассказывает Константин. – Он давай лукавить, говорить о тяжелом положении на заводе. На мое предложение написать опровержение, он категорически ответил: «Я ничего писать не буду».
Как и Сергей Обоскалов, супруги Зеленовы считают, что нынешняя ситуация на заводе далеко не такая радужная, как ее рисуют областные СМИ.
«По сути с закрытием инструментального цеха и ОГМ завод прекратил свое существование, поскольку была нарушена производственная цепочка и взаимодействие между различными подразделениями, – говорит Алла Зеленова. – Теперь это просто мастерские».
Зеленов объясняет данные процессы стремлением к получению сиюминутной прибыли без оценки дальнейших последствий.
«Это принцип – оставить вымя от коровы, – говорит он. – А остальная корова не нужна, потому что ее надо кормить».
По мнению Константина Зеленова, имеющего опыт работы на крупных предприятиях, Дмитрий Кравец не обладает профессиональными навыками и знаниями в машиностроении, не может организовать управление и решать технические вопросы. При этом речь идет не только об эффективности производства, но и об элементарной безопасности.
«Я работал на машинно-термической резке, – рассказывает он. – У меня были 23 баллона с кислородом и два с пропаном. А над всем этим висел кран, у которого была обильная протечка масла. А кислород с маслом несовместимы. Представляете, если бы рвануло? Я рассказал об этом руководителю отдела главного механика, тот отмахнулся и ничего не стал предпринимать. Пришлось обратился к Дмитрию Кравцу.
Директор предприятия, несущий прямую ответственность за безопасность людей, работающих у него, тоже не обратил на это внимание. Через две недели я получил странное объяснение: «Мне было некогда…». В итоге лишь усилиями самих работников опасность взрыва удалось устранить, правда в ущерб правилам эксплуатации крана. И это был далеко не единственный такой случай».
Как и Сергей Обоскалов, супруги Зеленовы сомневаются в способностях Дмитрия Кравца управлять целым городским округом.
«Возможно, что-то мы не понимаем, а он – золотой управленец, но за столько лет можно было доказать это, – говорит Алла Зеленова.– Сейчас, когда сложились условия для экономического роста предприятия, свою правоту Кравец может доказать не словами, а конкретными делами. Если он добьется положительного результата, и завод станет хотя бы таким, как в советские годы, народ поверит в него и возможно не будет против видеть его на посту главы округа».
«Что на улице, что в цехе»
Воспоминаниями о работе на заводе ПТО под началом Дмитрия Кравца с нами также поделились бывшие сотрудники заготовительного цеха Артем Фокин и Сергей Курбатов и ветеран предприятия Владимир Новопашин, работавший с 1982 года.
«В 2012 году Дмитрий Кравец после перерыва вернулся на завод, – рассказывает Артем Фокин. – Собрал всех, спросил, чем можно помочь, что улучшить. Мы попросили сделать туалеты, потому что до тех, что расположены в механическом цехе, далеко ходить. Он пообещал решить вопрос. И, действительно, почти все сделали. Осталось только унитаз поставить. А потом видим – привезли сварочный аппарат и просто заварили дверь. Так как денег вдруг на туалет не оказалось».
По словам жителей Пышмы, материальная база завода ПТО находится в не самом радужном состоянии, поэтому в реализацию амбициозных планов Дмитрия Кравца по развитию предприятия они не верят
Отсутствие санузла, по словам Сергея Курбатова, не единственная проблема, связанная с условиями труда. Прекратила работу и заводская столовая, вход в которую также заварили. Но и это не самое страшное в проводимой «оптимизации». Объединение цехов привело к тому, что из-за концентрации в одном помещении большого числа оборудования, которое производит выбросы, просто нечем дышать. Кроме того, весной, осенью и во время дождя с крыши цехов капает вода, и, как говорит Сергей Курбатов, был случай, когда человека ударило током, после того как он взялся за пульт управления кран-балкой.
«Экономят» на предприятии, по словам бывших работников, на освещении и отоплении: при СанПИНе в 15 градусов температура иногда не больше двух градусов.
«Что на улице, что в цехе, – отмечает Сергей Курбатов. – Разве что на улице солнце светит, от него теплее».
Бывшие работники не верят в громкие заявления Дмитрия Кравца о перспективах завода, которые он делает в СМИ. По их словам, и до банкротства предыдущего юридического лица, было много обещаний.
«Он говорил, что «Уралвагонзавод» – наш партнер, – вспоминает Артем Фокин. – Ну мы тогда и поверили. Это же оборонное предприятие. Значит, банкротства и долгов с зарплатой у нас не будет».
Артем Фокин рассказывает, что новые горизонты были также обещаны в 2013 году, когда проходили последние всенародные выборы главы Пышминского городского округа. Тогда Дмитрий Кравец призывал работников поддержать Виктора Соколова, который в итоге выиграл, но позитивных изменений на предприятии не наступило.
Одна из причин, по которой работники не верят в развитие завода, – устаревшая материальная база.
«Даже относительно новая техника, которую в начале 2010-х годов купили при предыдущем директоре, и та уже в изношенном состоянии, – говорит Сергей Курбатов. – Есть установка плазменной резки, но после нее заготовки приходилось обрабатывать болгаркой, так как установка изношена. А сколько нам обещали новые гильотинные ножницы, так как наши уже никуда не годились! Мы так их и не дождались».
Сергей также вспоминает, как возможность приобретения завода рассматривала компания из Чехии. Но иностранцы посчитали, что дешевле построить предприятие с нуля в чистом поле, чем вкладывать деньги в старые цеха и морально устаревшие станки.
На износ приходилось работать не только технике, но и людям. По словам Артема Фокина, до того как Дмитрий Кравец вернулся на завод, сотрудники получали доплаты за выполнение заданий, которые напрямую не входят в их должностные обязанности. В частности, это касалось сборки лифтов, которым официально занималось другое юридическое лицо. С приходом «нового старого» директора, говорит Артем Фокин, дополнительные выплаты были прекращены.
Более того, за малейшие провинности работники могли остаться без премий, которые иногда достигали 40 % от зарплаты. По словам Сергея Курбатова, лишить премии могли за пользование чайником или электроплиткой, мотивируя, что они «съедают» большое количество электроэнергии. При этом при увольнении обещанные премии не выплачивались: расчет производился только по окладу.
Еще одна причина, по которой долгов может быть больше чем указано в арбитражном деле – перебрасывание сотрудников из одного юридического лица в другое. Так, например, у Сергея Курбатова, по его словам, во времена работы на площадке завода ПТО официальное место трудоустройство менялось так часто, что пришлось заводить вторую трудовую книжку.
Владимир Новопашин уволился с завода после того как провел четыре месяца на больничном. У него начались проблемы с сердцем, и мужчина понял, что больше видеть, в каком состоянии находится предприятие, которому он отдал три десятка лет своей жизни, он не может. По его словам, он также не получил все положенные средства, в том числе по больничному листу.
Артем Фокин отмечает, что Дмитрий Кравец известен не только среди бывших работников завода ПТО: «Вся Пышма знает Кравца. Недавно я разговаривал с другом. Он на заводе ПТО никогда не работал. Я ему сказал, что Кравец вроде как собирается в главы. Он в ответ: «Да ты что? Не надо, не надо».
Опасения высказывают и многочисленные участники сообщества «Подслушано в Пышме», полагающие, что опыт «оптимизации» завода будет растиражирован на весь муниципалитет. На фоне огромного количества негативных комментариев ни одного сообщения в защиту Кравца не найти. Даже под статьями, связанными с планами возрождения завода, было несколько комментариев в поддержку предприятия, но не лично директора. Граждане готовы собирать подписи к президенту, чтобы не допустить к власти этого управленца.
Губернатору Евгению Куйвашеву, который за десять лет работы в Пышминский городской округ приезжал лишь пару раз, стоило бы наведаться в муниципалитет. Если глава региона, как утверждает его представитель Вадим Дубичев, хочет работать именно с Дмитрием Кравцом, то было бы неплохо, если бы он приехал и объяснил гражданам, что он в нем разглядел такого, чего жители не увидели за 25 лет.
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