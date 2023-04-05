«Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь?»

На заседании Думы Пышминского городского округа 11 сентября представитель губернатора Вадим Дубичев (слева) заявил, что Евгений Куйвашев намерен работать именно с Дмитрием Кравцом (справа), а срыв конкурса может дорого обойтись муниципалитету. Что в данном управленце разглядел глава региона, до сих пор остается загадкой для многих жителей. Может он сам приедет в городской округ и объяснит это?