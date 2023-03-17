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Экс-полицейского и ещё трёх человек арестовали за акцию против нечищеных дорог в Свердловской области
По словам организатора акции, начальник местного ОМВД называл её участников террористами и обещал «очень серьёзно наказать по закону военного времени»
Общество
Коллаж: Вечерние ведомости (Фото: Владислав Постников, Твой район – информационный портал Пышмы)
Предпринимателя из рабочего посёлка Пышма Свердловской области Алексея Розина арестовали на 10 суток за организацию акции, целью которой было привлечение внимания к проблеме нечищеных дорог в Пышминском районе. Полиция прервала акцию, которая проводилась в форме непрерывного хождения по пешеходному переходу на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень» в черте Пышмы. Вместе с Розиным задержали ещё трёх человек, ходивших по пешеходу – их также арестовали.
41-летний Розин, выпускник Уральского института МВД России в Екатеринбурге, сам ранее работал в правоохранительных органах, а сейчас является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности его предприятия указано «производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий». 28 февраля Розин разместил в группе Вконтакте «Подслушано в Пышме News» пост – призыв присоединиться к акции в форме ходьбы по пешеходному переходу у кафе «Обжорка», с целью «привлечения внимания к проблеме неочистки дорог в Пышме и районе, а так же отсутствию главы в нашем округе».
Акция продлилась недолго, но за это время на федеральной трассе Р-351 успела выстроиться пробка преимущественно из грузовых автомобилей. Розина и ещё троих участников «хождения по переходу» задержала полиция и доставила в местный ОВД.
В результате Алексею Розину вменили часть 3 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия, повлекшего созданию помех движению транспортных средств), а трём другим участникам – часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (Участие в несанкционированных публичном мероприятии, повлекшем создание помех движению транспортных средств).
Суд в Пышме назначил Розину 10 суток ареста, ещё одному задержанному, Артёму Набиеву дали 3 суток ареста. Двух других участников акции судили в Камышлове – Антону Алёхину и Василию Иутину дали по 4 суток ареста. Все подали апелляции в Свердловский областной суд, но сроки ареста им оставили без изменений. Как следует из объяснений Алёхина, Иутина и Набиева – все они являются работниками предприятия Розина, а на акцию он их позвал после визита в администрацию Пышминского округа, где ему дали не устроивший предпринимателя ответ по вопросу очистки дорог от снега.
На момент написания новости все участники акции уже отбыли свои аресты, последним освободился Розин, кторый вышел из спецприёмника в минувшую пятницу, 17 марта.
Сразу после новости о пресечении акции Алексей Розин в комментариях к соответствующей новости в группе Вконтакте «Твой район – информационный портал Пышмы» написал, что «начальник полиции Зыков Денис кричал на всю улицу, что мы террористы, и по закону военного времени нас очень серьезно накажут!».
Отметим, что пока Розин отбывал срок в спецприёмнике, снег на дорогах уже растаял, а вот вторая проблема, на которую он пытался обратить внимание до сих пор не решена – с лета 2022 года Пышминский городской округ находится без главы. На действующего главу Виктора Соколова (к слову, тоже бывшего полицейского) возбуждено уголовное дело (это Соколов пытался спрятаться от задержания в своём огороде), после чего он самоустранился от руководства муниципалитетом, а нового главу городского округа уже более полугода не могут назначить из-за разногласий местных депутатов и областных властей – «МК-Урал» сообщал, что это происходит из-за того, что областные власти фактически поставили ультиматум народным избранникам, навязывая кандидатуру Дмитрия Кравца, которого избранный в сентябре 2022 года депутатский корпус отказывается утверждать.
41-летний Розин, выпускник Уральского института МВД России в Екатеринбурге, сам ранее работал в правоохранительных органах, а сейчас является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности его предприятия указано «производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий». 28 февраля Розин разместил в группе Вконтакте «Подслушано в Пышме News» пост – призыв присоединиться к акции в форме ходьбы по пешеходному переходу у кафе «Обжорка», с целью «привлечения внимания к проблеме неочистки дорог в Пышме и районе, а так же отсутствию главы в нашем округе».
Акция продлилась недолго, но за это время на федеральной трассе Р-351 успела выстроиться пробка преимущественно из грузовых автомобилей. Розина и ещё троих участников «хождения по переходу» задержала полиция и доставила в местный ОВД.
В результате Алексею Розину вменили часть 3 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия, повлекшего созданию помех движению транспортных средств), а трём другим участникам – часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (Участие в несанкционированных публичном мероприятии, повлекшем создание помех движению транспортных средств).
Суд в Пышме назначил Розину 10 суток ареста, ещё одному задержанному, Артёму Набиеву дали 3 суток ареста. Двух других участников акции судили в Камышлове – Антону Алёхину и Василию Иутину дали по 4 суток ареста. Все подали апелляции в Свердловский областной суд, но сроки ареста им оставили без изменений. Как следует из объяснений Алёхина, Иутина и Набиева – все они являются работниками предприятия Розина, а на акцию он их позвал после визита в администрацию Пышминского округа, где ему дали не устроивший предпринимателя ответ по вопросу очистки дорог от снега.
На момент написания новости все участники акции уже отбыли свои аресты, последним освободился Розин, кторый вышел из спецприёмника в минувшую пятницу, 17 марта.
Сразу после новости о пресечении акции Алексей Розин в комментариях к соответствующей новости в группе Вконтакте «Твой район – информационный портал Пышмы» написал, что «начальник полиции Зыков Денис кричал на всю улицу, что мы террористы, и по закону военного времени нас очень серьезно накажут!».
Задержанный Алексей Розин заявил, что начальник полиции называл участников акции «террористами».
Отметим, что пока Розин отбывал срок в спецприёмнике, снег на дорогах уже растаял, а вот вторая проблема, на которую он пытался обратить внимание до сих пор не решена – с лета 2022 года Пышминский городской округ находится без главы. На действующего главу Виктора Соколова (к слову, тоже бывшего полицейского) возбуждено уголовное дело (это Соколов пытался спрятаться от задержания в своём огороде), после чего он самоустранился от руководства муниципалитетом, а нового главу городского округа уже более полугода не могут назначить из-за разногласий местных депутатов и областных властей – «МК-Урал» сообщал, что это происходит из-за того, что областные власти фактически поставили ультиматум народным избранникам, навязывая кандидатуру Дмитрия Кравца, которого избранный в сентябре 2022 года депутатский корпус отказывается утверждать.
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