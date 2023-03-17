Экс-полицейского и ещё трёх человек арестовали за акцию против нечищеных дорог в Свердловской области По словам организатора акции, начальник местного ОМВД называл её участников террористами и обещал «очень серьёзно наказать по закону военного времени»

16.15 Понедельник, 20 марта 2023

Общество