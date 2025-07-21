Сразу две авиакомпании заявили о запуске рейсов из Екатеринбурга в Геленджик после возобновления работы тамошнего аэропорта Аэропорт Геленджика не работал для гражданской авиации почти 3,5 года

17.19 Понедельник, 21 июля 2025