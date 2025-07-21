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Сразу две авиакомпании заявили о запуске рейсов из Екатеринбурга в Геленджик после возобновления работы тамошнего аэропорта
Аэропорт Геленджика не работал для гражданской авиации почти 3,5 года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 5 августа, объявили в авиакомпании.
Практически одновременно с екатеринбургской авиакомпанией о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик объявила и компания Red Wings, для которой аэропорт Кольцово является одним из базовых. Первый перелёт «Красных крыльев» в город на Черноморском побережье России запланирован на 8 августа.
Как рассказали в авиакомпании, перелёты собираются выполнять по понедельникам и пятницам.
Напомним, аэропорт Геленджика приостанавливал работу 24 февраля 2022 года — сначала на несколько дней, но в результате ограничения, заявленные как временные, продлевали многократно. В итоге аэропорт не работал на приём и отправку гражданских судов почти три с половиной года. Воздушное сообщение возобновили только на прошлой неделе.
«Теперь летим в Геленджик и из Екатеринбурга: с 5 августа запускаем прямые рейсы из нашего домашнего аэропорта Кольцово»,
— сообщает канал «Уральских авиалиний».
Практически одновременно с екатеринбургской авиакомпанией о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик объявила и компания Red Wings, для которой аэропорт Кольцово является одним из базовых. Первый перелёт «Красных крыльев» в город на Черноморском побережье России запланирован на 8 августа.
Как рассказали в авиакомпании, перелёты собираются выполнять по понедельникам и пятницам.
Напомним, аэропорт Геленджика приостанавливал работу 24 февраля 2022 года — сначала на несколько дней, но в результате ограничения, заявленные как временные, продлевали многократно. В итоге аэропорт не работал на приём и отправку гражданских судов почти три с половиной года. Воздушное сообщение возобновили только на прошлой неделе.
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