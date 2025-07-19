С 8 августа Red Wings начнёт летать из Екатеринбурга в Геленджик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Red Wings сообщает о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик. Первый перелёт запланирован на 8 августа.На данный момент купить билет в одну сторону без багажа можно за 16 330, 19 230 и 23 330 рублей. Перелёты собираются выполнять по понедельникам и пятницам, рассказали Вечерним ведомостям в авиакомпании.Всего с начала года авиакомпания запустила 18 новых направлений, отметили в пресс-службе авиаперевозчика.Напомним, аэропорт Геленджика прекратил свою работу весной 2022 года. Воздушное сообщение он возобновил только на прошлой неделе – 18 июля 2025 года.