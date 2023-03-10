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Екатеринбург – единственный город в России, в котором не расширяется сеть метро
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После заявления начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга, свидетельствующего о том, что в ближайшее время власти не намерены задаваться вопросом строительства новых станций екатеринбургской подземки, «Вечерние ведомости» решили проверить, как с этим обстоят дела в других российских городах. И пришли к неутешительному для уральцев выводу.
Всего в России, помимо Екатеринбурга, ещё 6 городов имеют метрополитен. Что же со строительством метро в них?
В столице Российской Федерации на момент написания новости построено 258 станций построено, строится – 25. На минувшей неделе Путин с Собяниным торжественно открыли сразу 9 новых станций.
В Северной столице построено 72 станции, строится – 4: «Тетральная», «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная», по расчётам властей, должны открыться к 2026 году.
В центре Приволжского федерального округа наиболее разветвлённое метро за пределами двух столиц – построено 15 станций. Строятся ещё две: на строящейся станции метро «Площадь Свободы» вырыт котлован и начинается монтаж тоннелепроходческих щитов, на строящейся станции «Сенная» начато устройство стартового котлована. Обе станции начали строить летом 2022 года и намерены открыть до конца 2025 года.
13 станций построено, строится – 1: станция «Спортивная» сейчас готовится к открытию, которое запланировано на май-июнь 2023 года.
11 станций построено, строится – 4 (новой, второй ветки метро). В сентябре 2022 года для прокладки очередного перегона второй линии был запущен тоннелепроходческий комплекс «Айсылу». Станции «Академическая», «Зилант», «Тулпар» и «100-летие ТАССР» планируют сдать в 2027 году.
10 станций построено, строится – 1: на станции «Театральная» в январе 2023 года завершилось бетонирование фундаментной плиты. Ввод «Театральной» в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2024 года.
Таким образом, во всех городах России кроме Екатеринбурга, где открыты метрополитены, сейчас ведутся работы по возведению новых станций метро. Отметим, что метро начинали строить ещё Красноярске, Омске и Челябинске, однако проекты метрополитена в этих трёх городах так и не были реализованы – ни одной станции не открылось.
Напомним, в Екатеринбурге последняя станция – «Чкаловская» – была открыта более 10 лет назад. После 2012 года строительство метро в Екатеринбурге остановилось.
Всего в России, помимо Екатеринбурга, ещё 6 городов имеют метрополитен. Что же со строительством метро в них?
Москва
В столице Российской Федерации на момент написания новости построено 258 станций построено, строится – 25. На минувшей неделе Путин с Собяниным торжественно открыли сразу 9 новых станций.
Санкт-Петербург
В Северной столице построено 72 станции, строится – 4: «Тетральная», «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная», по расчётам властей, должны открыться к 2026 году.
Нижний Новгород
В центре Приволжского федерального округа наиболее разветвлённое метро за пределами двух столиц – построено 15 станций. Строятся ещё две: на строящейся станции метро «Площадь Свободы» вырыт котлован и начинается монтаж тоннелепроходческих щитов, на строящейся станции «Сенная» начато устройство стартового котлована. Обе станции начали строить летом 2022 года и намерены открыть до конца 2025 года.
Новосибирск
13 станций построено, строится – 1: станция «Спортивная» сейчас готовится к открытию, которое запланировано на май-июнь 2023 года.
Казань
11 станций построено, строится – 4 (новой, второй ветки метро). В сентябре 2022 года для прокладки очередного перегона второй линии был запущен тоннелепроходческий комплекс «Айсылу». Станции «Академическая», «Зилант», «Тулпар» и «100-летие ТАССР» планируют сдать в 2027 году.
Самара
10 станций построено, строится – 1: на станции «Театральная» в январе 2023 года завершилось бетонирование фундаментной плиты. Ввод «Театральной» в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2024 года.
Таким образом, во всех городах России кроме Екатеринбурга, где открыты метрополитены, сейчас ведутся работы по возведению новых станций метро. Отметим, что метро начинали строить ещё Красноярске, Омске и Челябинске, однако проекты метрополитена в этих трёх городах так и не были реализованы – ни одной станции не открылось.
Напомним, в Екатеринбурге последняя станция – «Чкаловская» – была открыта более 10 лет назад. После 2012 года строительство метро в Екатеринбурге остановилось.
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