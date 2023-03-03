Мэрия Екатеринбурга не надеется на помощь бизнеса в строительство метро в городе

— сказал Прядеин в эфире радиостанции

— Когда мы в последний раз обсуждали предпроектные решения по строительству второй ветки от площади 1905 года в сторону ВИЗа и в сторону Каменных палаток, полная стоимость проекта была свыше 100 миллиардов рублей. С тех пор прошло 4-5 лет. Можете посчитать, насколько увеличилась сметная стоимость. Полагаю, что крупный бизнес не в состоянии в складчину взять и подарить городу вторую ветку метрополитена просто в силу его масштаба,