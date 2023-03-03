Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга не надеется на помощь бизнеса в строительство метро в городе

18.50 Пятница, 10 марта 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга заявили, что не верят в помощь крупного бизнеса в строительстве метро в городе.

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин ответил в эфире радио «КП-Екатеринбург» на предложение горожан привлечь к строительству метро крупный бизнес.

По мнению чиновника, в мэрии всерьёз эту идею не рассматривают.

— Когда мы в последний раз обсуждали предпроектные решения по строительству второй ветки от площади 1905 года в сторону ВИЗа и в сторону Каменных палаток, полная стоимость проекта была свыше 100 миллиардов рублей. С тех пор прошло 4-5 лет. Можете посчитать, насколько увеличилась сметная стоимость. Полагаю, что крупный бизнес не в состоянии в складчину взять и подарить городу вторую ветку метрополитена просто в силу его масштаба,

— сказал Прядеин в эфире радиостанции


Но начальник департамента экономики похвалил крупный бизнес за то, что он помогает городу в проектах меньшего масштаба — так, по словам Прядеина, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург обещал городу помочь реконструировать фонтан на Исети в Историческом сквере.


В вагонах метро Екатеринбурга до сих пор рисуют схему с тремя линиями, две из которых – воображаемые. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Отметим, что екатеринбургские бизнесмены иногда участвуют в строительстве вспомогательной инфраструктуры Екатеринбургского метрополитена. Так, в этом году был открыт дополнительный подземный переход со станции метро «Проспект Космонавтов» в ТЦ «Омега». Владелец ТЦ «Омега» и депутат областного Заксобрания от «Единой России» Владимир Смирнов заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что переход был построен без привлечения бюджетных средств на его личные деньги, стоимость строительства составила около 50 миллионов рублей.


Подземный переход в ТЦ «Омега». Фото: Владислав Постников


А в 2019 году был открыт новый вестибюль и наклонный ход со станции метро «Геологическая» с переходом в ТРЦ «Гринвич». Правда, в этом случае не обошлось без бюджетных вложений – хоть изначально и заявлялось, что городская казна вкладываться в строительство не будет, и оно будет вестись на средства собственников ТРЦ «Гринвич» (ООО «Малышева 73»), в итоге 100 миллионов из городского бюджета были выделены – соответствующую закупку «Вечерние ведомости» обнаружили на портале госзакупок, освоила средства близкая к владельцам «Гринвича» компания ООО СМП «Горремстрой».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В мэрии Екатеринбурга заявили о росте доходов горожан на 13,6%
03 марта 2023
Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга снова подорожает
03 марта 2023
В Екатеринбурге оркестр в погонах спустился под землю
08 марта 2023
Стоимость обучения в УрФУ за год выросла в среднем на 15 тысяч рублей
06 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ставки на жизнь. В Свердловской области для детей с ментальными особенностями урезали бесплатные услуги

Глава негосударственного фонда — о сбоях в системе соцпомощи, конфликте интересов и тарифе в 8 рублей 34 копейки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:34 Причиной исчезновения 12-летней екатеринбурженки была ссора с родителями
19:03 В Екатеринбурге на Компрессорном ребёнок издевался над собакой
18:47 В столице Урала в строящейся многоэтажке случился пожар
18:12 ФК «Урал» победил на выезде «Торпедо» и продлил беспроигрышную серию до 15 матчей
14:57 В Ревде собака местной жительницы напала на подростка
13:53 Екатеринбурженка вышла в одиночный пикет после отмены госзакупки на строительство школы
12:44 Екатеринбургская полиция обнаружила алкоголь без лицензии в местном баре
12:02 В Нижнем Тагиле отстранили от работы ударившего учеников учителя
10:57 На напавшего на таксиста екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:53 Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
22:56 Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
22:06 ХК «Автомобилист» победил магнитогорский «Металлург» и повёл в серии
21:16 Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме
20:47 Спасённый от режевского изувера рыжий котик оказался серьёзно болен
20:16 В Екатеринбурге запретили гулять по льду
19:43 Ограждение дороги в Нижнем Тагиле на этот раз пострадало из-за автобуса
19:16 Жителям Туринска добиваться оборудования пешеходного перехода пришлось через прокуратуру
18:50 Бетонную вышку в Калиновском лесопарке хотят правратить в часы
18:50 Мэрия Екатеринбурга не надеется на помощь бизнеса в строительство метро в городе
17:49 Жителей Свердловской области ждут относительно тёплые выходные
17:24 В Екатеринбурге перекроют проезд от Народной Воли до Куйбышева
16:46 Победа в ТОП ЖК и благодарность от «ДОМ.РФ»: итоги Российской строительной недели от «УГМК-Застройщик»
16:14 Из-за хакерской атаки в Свердловской области не работали сайты органов власти и СМИ
15:53 Лисица забралась на стройку в Академическом районе Екатеринбурга
15:21 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:57 На газификацию свердловского села из областного бюджета выделили более 58 млн рублей
Все новости Свердловской области
17:34 В Армении автобус со школьниками упал в ущелье
17:03 В московской школе подрались ученики, один госпитализирован
16:09 Мужчина, устроивший стрельбу в жилом доме в Нижневартовске, арестован на 2 месяца
15:28 В Бельгии проходит национальная забастовка сотрудников транспорта
14:20 В Японии в префектуре Фукусима произошел взрыв газа на заводе, есть пострадавшие
14:18 В Грузии прекратили рассмотрение закона «об иноагентах», который вызвал протесты в стране
14:14 СК: мужчина, толкнувший подростка в метро в Москве, ранее обращался к психиатру
14:10 В Рязани самопроизвольно сработала сирена
12:01 Ставки на жизнь. В Свердловской области для детей с ментальными особенностями урезали бесплатные услуги
10:59 Росгвардия: в Тюмени неизвестный с ножом взял в заложники администратора магазина
10:24 В Гамбурге неизвестный устроил стрельбу у религиозного центра, есть погибшие
17:41 Протестующие в Израиле заблокировали движение возле аэропорта Бен-Гурион
16:44 Имущество главреда РБК арестовано из-за невыплаченного штрафа
16:21 Житель Волгограда до смерти избил квартиранта за грязь в съемном жилье
15:14 Сенат Франции, несмотря на массовые протесты, одобрил повышение пенсионного возраста
14:45 Мужчину, открывшего стрельбу в Нижневартовске, исключили из «Единой России»
13:45 В Нижнем Новгороде сотрудника ППС уволили за интимные отношения с ребенком
12:55 МЧС: в Чите после взрыва в жилом доме под завалами находятся люди
12:46 Пять человек пострадали при взрыве на Ставрополье
12:36 При взрыве газа в Чите пострадали три человека, в том числе ребенок
12:10 МВД: стрелок из Нижневартовска задержан, его трехлетний сын освобожден
11:38 В Забайкалье в жилой пятиэтажке взорвался газ
11:29 Губернатор Югры вылетела на место стрельбы в Нижневартовске
11:20 Законопроект об иноагетах отозван из парламента Грузии
10:57 В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка
17:40 Под Римом столкнулись два самолета итальянских ВВС, пилоты погибли
Все новости России и мира
19:34 Причиной исчезновения 12-летней екатеринбурженки была ссора с родителями
19:03 В Екатеринбурге на Компрессорном ребёнок издевался над собакой
18:47 В столице Урала в строящейся многоэтажке случился пожар
18:12 ФК «Урал» победил на выезде «Торпедо» и продлил беспроигрышную серию до 15 матчей
14:57 В Ревде собака местной жительницы напала на подростка
13:53 Екатеринбурженка вышла в одиночный пикет после отмены госзакупки на строительство школы
12:44 Екатеринбургская полиция обнаружила алкоголь без лицензии в местном баре
12:02 В Нижнем Тагиле отстранили от работы ударившего учеников учителя
10:57 На напавшего на таксиста екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:53 Двух человек спасли при пожаре в Верхней Туре
22:56 Лейла Гусейнова уволилась из Фонда Ройзмана
22:06 ХК «Автомобилист» победил магнитогорский «Металлург» и повёл в серии
21:16 Двухмесячная девочка умерла в Верхней Пышме
20:47 Спасённый от режевского изувера рыжий котик оказался серьёзно болен
20:16 В Екатеринбурге запретили гулять по льду
19:43 Ограждение дороги в Нижнем Тагиле на этот раз пострадало из-за автобуса
19:16 Жителям Туринска добиваться оборудования пешеходного перехода пришлось через прокуратуру
18:50 Бетонную вышку в Калиновском лесопарке хотят правратить в часы
18:50 Мэрия Екатеринбурга не надеется на помощь бизнеса в строительство метро в городе
17:49 Жителей Свердловской области ждут относительно тёплые выходные
17:24 В Екатеринбурге перекроют проезд от Народной Воли до Куйбышева
16:46 Победа в ТОП ЖК и благодарность от «ДОМ.РФ»: итоги Российской строительной недели от «УГМК-Застройщик»
16:14 Из-за хакерской атаки в Свердловской области не работали сайты органов власти и СМИ
15:53 Лисица забралась на стройку в Академическом районе Екатеринбурга
15:21 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:57 На газификацию свердловского села из областного бюджета выделили более 58 млн рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK