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Мэрия Екатеринбурга не надеется на помощь бизнеса в строительство метро в городе
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга заявили, что не верят в помощь крупного бизнеса в строительстве метро в городе.
Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин ответил в эфире радио «КП-Екатеринбург» на предложение горожан привлечь к строительству метро крупный бизнес.
По мнению чиновника, в мэрии всерьёз эту идею не рассматривают.
Но начальник департамента экономики похвалил крупный бизнес за то, что он помогает городу в проектах меньшего масштаба — так, по словам Прядеина, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург обещал городу помочь реконструировать фонтан на Исети в Историческом сквере.
Отметим, что екатеринбургские бизнесмены иногда участвуют в строительстве вспомогательной инфраструктуры Екатеринбургского метрополитена. Так, в этом году был открыт дополнительный подземный переход со станции метро «Проспект Космонавтов» в ТЦ «Омега». Владелец ТЦ «Омега» и депутат областного Заксобрания от «Единой России» Владимир Смирнов заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что переход был построен без привлечения бюджетных средств на его личные деньги, стоимость строительства составила около 50 миллионов рублей.
А в 2019 году был открыт новый вестибюль и наклонный ход со станции метро «Геологическая» с переходом в ТРЦ «Гринвич». Правда, в этом случае не обошлось без бюджетных вложений – хоть изначально и заявлялось, что городская казна вкладываться в строительство не будет, и оно будет вестись на средства собственников ТРЦ «Гринвич» (ООО «Малышева 73»), в итоге 100 миллионов из городского бюджета были выделены – соответствующую закупку «Вечерние ведомости» обнаружили на портале госзакупок, освоила средства близкая к владельцам «Гринвича» компания ООО СМП «Горремстрой».
Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин ответил в эфире радио «КП-Екатеринбург» на предложение горожан привлечь к строительству метро крупный бизнес.
По мнению чиновника, в мэрии всерьёз эту идею не рассматривают.
— Когда мы в последний раз обсуждали предпроектные решения по строительству второй ветки от площади 1905 года в сторону ВИЗа и в сторону Каменных палаток, полная стоимость проекта была свыше 100 миллиардов рублей. С тех пор прошло 4-5 лет. Можете посчитать, насколько увеличилась сметная стоимость. Полагаю, что крупный бизнес не в состоянии в складчину взять и подарить городу вторую ветку метрополитена просто в силу его масштаба,
— сказал Прядеин в эфире радиостанции
Но начальник департамента экономики похвалил крупный бизнес за то, что он помогает городу в проектах меньшего масштаба — так, по словам Прядеина, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в прошлом году во время визита в Екатеринбург обещал городу помочь реконструировать фонтан на Исети в Историческом сквере.
В вагонах метро Екатеринбурга до сих пор рисуют схему с тремя линиями, две из которых – воображаемые. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отметим, что екатеринбургские бизнесмены иногда участвуют в строительстве вспомогательной инфраструктуры Екатеринбургского метрополитена. Так, в этом году был открыт дополнительный подземный переход со станции метро «Проспект Космонавтов» в ТЦ «Омега». Владелец ТЦ «Омега» и депутат областного Заксобрания от «Единой России» Владимир Смирнов заявил корреспонденту «Вечерних ведомостей», что переход был построен без привлечения бюджетных средств на его личные деньги, стоимость строительства составила около 50 миллионов рублей.
Подземный переход в ТЦ «Омега». Фото: Владислав Постников
А в 2019 году был открыт новый вестибюль и наклонный ход со станции метро «Геологическая» с переходом в ТРЦ «Гринвич». Правда, в этом случае не обошлось без бюджетных вложений – хоть изначально и заявлялось, что городская казна вкладываться в строительство не будет, и оно будет вестись на средства собственников ТРЦ «Гринвич» (ООО «Малышева 73»), в итоге 100 миллионов из городского бюджета были выделены – соответствующую закупку «Вечерние ведомости» обнаружили на портале госзакупок, освоила средства близкая к владельцам «Гринвича» компания ООО СМП «Горремстрой».
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