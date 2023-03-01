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Бывшая супруга экс-главы МУГИСО Пьянкова судится с ним за раздел имущества

Вероятно, речь идёт и о квартире в элитном ЖК «Тихвин» в центре Екатеринбурга

19.28 Четверг, 9 марта 2023
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Бывшая супруга подследственного экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова Оксана Рудницкая судится с мужем о разделе имущества.

Соответствующий иск корреспондент «Вечерних ведомостей» обнаружил в картотеке Свердловского областного суда. Суд первой инстанции уже вынес решение – судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Елена Мосягина в декабре 2022 года частично удовлетворила требования Рудницкой к Алексею Пьянкову. Однако Пьянкова это решение не устроило, и он подал в конце января 2023 года апелляционную жалобу. В феврале апелляцию подала и Рудницкая.

На сайте суда первой инстанции участники процесса скрыты – вероятно, поэтому суд прошёл без общественного внимания, которое приковано к коррупционному уголовному делу Пьянкова уже около семи лет.


На сайте Ленинского суда Екатеринбурга фамилии участников процесса по разделу имущества Пьянковых скрыты. Скриншот: Вечерние ведомости


Однако на сайте областного суда участники процесса раскрыты – помимо Алексея Пьянкова и его бывшей супруги в качестве третьих лиц участвуют ведущий уголовное дело экс-главы МУГИСО следователь Дмитрий Могильников и Татьяна Алексеевна Пьянкова.


Суд апелляционной инстанции раскрыл фамилии участников процесса. Скриншот: Вечерние ведомости


Татьяна Алексеевна Пьянкова, как ранее сообщало издание 66.ru, является матерью Алексея Пьянкова. Кроме того, она была директором фирмы, которая фигурирует в одном из эпизодов коррупционного дела экс-главы МУГИСО. Эта фирма – ООО «Белый лотос», занимавшееся реставрацией объекта культурного наследия «Дом А.А. Крылова» на улице Тургенева, 18 в Екатеринбурге. Татьяна Пьянкова, согласно данным из ЕГРЮЛ, руководила фирмой в 2012–2013 годах.

В ходе реставрации здания памятника архитектуры от него остались лишь фасады, а фактически на его территории возвели 10-этажный бизнес-центр «Тургенев». По версии следствия, близость ООО «Белый лотос» к семье главы МУГИСО (которое на тот момент – до учреждения областного Управления госохораны объектов культурного наследия – распоряжалось памятниками архитектуры в Свердловской области) позволила существенно сэкономить на работах за счёт проведения их без государственного и научного надзора. Отсутствие надзора, в свою очередь, позволило обвиняемым на месте двухэтажного старинного особняка возвести 10-этажный бизнес-центр — считает следствие. Отметим, что менее месяца назад Кировский суд Екатеринбурга по иску областного прокурора признал здание БЦ «Тургенев» небезопасным и запретил его эксплуатацию, в ходе процесса выяснилось, что строители отступили от изначального проекта.

Когда Алексей Пьянков развёлся со своей супругой, неизвестно. Оксана Владимировна Пьянкова ранее была индивидуальным предпринимателем, но прекратила свою регистрацию в качестве ИП в ноябре 2015 года – за несколько месяцев до задержания супруга по обвинению в коррупции. В августе 2021 года женщина с тем же ИНН вновь зарегистрировалась в качестве ИП, но уже с ФИО Оксана Владимировна Рудницкая. Таким образом, развод, по всей видимости, прошёл в промежутке между 2015 и 2021 годом.


Между 2015 и 2021 годом экс-супруга Алексея Пьянкова поменяла фамилию на «Рудницкая». Скриншот с сайте checko.ru: Вечерние ведомости


Какое именно имущество делят бывшие супруги, неизвестно. Согласно открытой информации, Алексей Пьянков владеет квартирой в элитном ЖК «Тихвин» в центре Екатеринбурга. Заседание суда апелляционной инстанции ещё не назначено – дело поступило в Свердловский областной суд только в этот вторник. Его будет рассматривать судья Ольга Петровская.

Бывшая супруга экс-главы МУГИСО Пьянкова судится с ним за раздел имущества

Летом 2022 года Алексей Пьянков свободно гулял по городу, несмотря на обвинение по целому ряду тяжких статей УК. Фото: Вечерние ведомости


Напомним, экс-главу МУГИСО Пьянкова обвиняют по пяти статьям УК – это часть 4 статьи 159 (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере), часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере), часть 1 статьи 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), часть 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность) и часть 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Его дело расследуется уже почти семь лет – Пьянкова задержали в апреле 2016 года и поместили в СИЗО, но через полгода отпустили под залог в два миллиона рублей. С тех пор дело так и не было передано в суд. Осенью 2022 года Алексея Пьянкова мобилизовали – следователь Дмитрий Могильников сначала обжаловал мобилизацию обвиняемого, но в итоге экс-министра не удалось «демобилизовать» из зоны боевых действий. Таким образом, сроки передачи уголовного дела в суд до сих пор неясны.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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