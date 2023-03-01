Бывшая супруга экс-главы МУГИСО Пьянкова судится с ним за раздел имущества Вероятно, речь идёт и о квартире в элитном ЖК «Тихвин» в центре Екатеринбурга

На сайте Ленинского суда Екатеринбурга фамилии участников процесса по разделу имущества Пьянковых скрыты. Скриншот: Вечерние ведомости

Суд апелляционной инстанции раскрыл фамилии участников процесса. Скриншот: Вечерние ведомости

Между 2015 и 2021 годом экс-супруга Алексея Пьянкова поменяла фамилию на «Рудницкая». Скриншот с сайте checko.ru: Вечерние ведомости

Летом 2022 года Алексей Пьянков свободно гулял по городу, несмотря на обвинение по целому ряду тяжких статей УК. Фото: Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости