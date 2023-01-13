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Следователи свердловского СК «демобилизовали» обвиняемого по пяти статьям УК экс-министра
Алексей Пьянков пытался обжаловать это через суд, но безуспешно
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следователям, ведущим «дело МУГИСО», по которому обвиняемым проходит в том числе экс-глава министерства Алексей Пьянков, удалось «вытащить» бывшего чиновника из расположения армии. Бывший глава МУГИСО Алексей Пьянков пытался отменить это решение через суд, но безуспешно.
В ноябре 2022 года неожиданно для многих появилась новость о том, что на заключительном этапе предварительного следствия по «делу МУГИСО», а именно ознакомления с его материалами, главного фигуранта дела – экс-министра Алексея Пьянкова – мобилизовали в армию. Тем самым возникли препятствия для передачи в суд дела, которое и без того расследуется уже почти семь лет.
Такой ход не только удивил общественность, но и не устроил следствие – ведущий дело Пьянкова следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Свердловской области Дмитрий Могильников подал представление в адрес военного комиссара, мобилизовавшего Пьянкова.
И призывная комиссия после этого представления отменила собственное же решение о мобилизации Пьянкова.
Такое развитие событий не устроило уже самого Пьянкова – он подал в Ленинский суд Екатеринбурга иск о признании решения об отмене его мобилизации незаконным.
Судья Лидия Каломасова, рассмотрев дело, отклонила иск Пьянкова.
Напомним, Пьянкова обвиняют по целому ряду статей — части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), части 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере), части 1 статьи 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), части 3 статьи 285 (Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. По каждой статье УК за исключением 159 и 243 Пьянкову вменяют несколько эпизодов.
С 5 ноября 2016 года Алексей Пьянков находится на свободе – его отпустили из СИЗО под залог в 2 миллиона рублей.
Впоследствии отправка в зону боевых действий обвиняемого по статье УК уже не стала чем-то необычным – в начале декабря стало известно, что в Луганск отправился обвиняемый во взяточничестве экс-глава свердловской «Юнармии», член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин.
В ноябре 2022 года неожиданно для многих появилась новость о том, что на заключительном этапе предварительного следствия по «делу МУГИСО», а именно ознакомления с его материалами, главного фигуранта дела – экс-министра Алексея Пьянкова – мобилизовали в армию. Тем самым возникли препятствия для передачи в суд дела, которое и без того расследуется уже почти семь лет.
Такой ход не только удивил общественность, но и не устроил следствие – ведущий дело Пьянкова следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Свердловской области Дмитрий Могильников подал представление в адрес военного комиссара, мобилизовавшего Пьянкова.
И призывная комиссия после этого представления отменила собственное же решение о мобилизации Пьянкова.
Такое развитие событий не устроило уже самого Пьянкова – он подал в Ленинский суд Екатеринбурга иск о признании решения об отмене его мобилизации незаконным.
Судья Лидия Каломасова, рассмотрев дело, отклонила иск Пьянкова.
«Правоотношения, связанные с призывом граждан на военную службу по мобилизации, регулируются, в том числе положениями Федерального закона 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которым прямо предусмотрено, что граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу»
— написала судья в мотивировке.
Напомним, Пьянкова обвиняют по целому ряду статей — части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), части 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере), части 1 статьи 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), части 3 статьи 285 (Злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, занимающим государственную должность), части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. По каждой статье УК за исключением 159 и 243 Пьянкову вменяют несколько эпизодов.
С 5 ноября 2016 года Алексей Пьянков находится на свободе – его отпустили из СИЗО под залог в 2 миллиона рублей.
Впоследствии отправка в зону боевых действий обвиняемого по статье УК уже не стала чем-то необычным – в начале декабря стало известно, что в Луганск отправился обвиняемый во взяточничестве экс-глава свердловской «Юнармии», член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин.
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