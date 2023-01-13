Следователи свердловского СК «демобилизовали» обвиняемого по пяти статьям УК экс-министра

— написала судья в мотивировке.

«Правоотношения, связанные с призывом граждан на военную службу по мобилизации, регулируются, в том числе положениями Федерального закона 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которым прямо предусмотрено, что граждане, в отношении которых ведется предварительное следствие, не подлежат призыву на военную службу»