Экс-главу МУГИСО Алексея Пьянкова мобилизовали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывшего министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова мобилизовали на заключительной стадии следствия по его уголовному делу – ознакомления с материалами дела. Об этом сообщает 66.RU.Как пишет издание, Пьянков мобилизован за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела. По этой причине юридически следствие нельзя считать завершенным.По данным источников 66.RU, столкнувшись с таким препятствием, силовики ищут способ вернуть Пьянкова в Екатеринбург, выясняются обстоятельства мобилизации экс-министра.Напомним, что Алексей Пьянков с 2016 года находится под следствием. Следственный комитет обвиняет экс-главу МУГИСО в том, что он в 2012 году создал ОПГ, занимавшуюся обналичиванием бюджетных средств и получением взяток с помощью фирм-однодневок и офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и в Белизе. По версии следствия, в преступную группу входили не менее 12 человек, в числе которых были заместители Пьянкова Константин Никаноров, Артем Богачев, Елена Николаева, а также и.о. директора ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» Карина Горностаева.