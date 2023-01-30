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Не умирай – на твое тело начнется охота
Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
О «похоронных войнах» можно услышать с завидной регулярностью. Методы борьбы за покойников используются разные, как правило, с моральной точки зрения отвратительные и совершенно циничные.
Причем методы этой борьбы не обновляются, зато обновляются персонажи в ней косвенно участвующие – от сотрудников скорой помощи до сотрудников полиции. Об отвратительной схеме «долгих разговоров» с родственниками умерших, подмене номеров, сливу информации из скорой и полиции, а также эксклюзивное видео с места передачи данных людьми в погонах – в расследовании «Вечерних ведомостей».
Всем известны истории с подменой номеров мошенниками – когда вам звонят, допустим, как будто бы с номера какого-нибудь банка, а на деле из колонии, или другой страны и так далее. Как правило, схему эту используют для классического мошенничества, то есть для воровства у вас денег.
С некоторых пор такой способ стал популярным ещё и у похоронных коммерсантов: для получения данных об умершем человеке и для того чтобы получить тело этого умершего человека для захоронения (соответственно, заработать деньги на погребении) в Екатеринбурге стали эту схему активно использовать. Всё до боли просто и до простоты больно: человеку, потерявшему своего близкого только что, звонят как будто из полиции или скорой помощи, узнают все подробности, необходимые, простите, не только для получения тела, но и для предотвращения общения с другими ритуальными конторами.
По информации, которую мы смогли добыть, такие «прозвонщики» работают на разных съёмных квартирах, посменно – сутки через двое.
Представляете, глубину цинизма и извращенности человеческих ценностей в людях, способных это делать?
Несколько таких разговоров оказались в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей», мы приведём их для иллюстрации нечеловеческого цинизма в разговорах с родственниками умерших.
Звонит женщина, представляется сотрудником полиции по фамилии Князева (вероятно, несуществующая сотрудница) и начинает задавать, кроме прочего, совершенно неожиданные для полицейских вопросы: разговаривая с внуком, и уточнив, что бабушка болела раком, спрашивает, как она переносила лучевые терапии, когда они назначались, когда в последнее время повышалась температура тела у бабушки, был ли застой в легких.
Все это делается для того, чтобы потянуть время. Также вопросы начинают задаваться по кругу – прозвонщица по несколько раз переспрашивает данные умершей бабушки, несколько же раз уточняет адрес, при этом якобы что-то печатая, спрашивает неоднократно про родственников, как они узнали о смерти, есть ли скорая или полиция в квартире и так далее, приезжала ли какая-то комиссия, и вопрос, который, видимо, волнует их с профессиональной точки зрения – сталкивались ли с утратой близких родственников.
Удивительным кажется и фантазия прозвонщиков, в ходе разговора упоминается некий сотрудник морга, «который обслуживает ваш административный участок» – очевидно, в реальности это и есть похоронный агент, которого таким образом уже на этапе телефонной обработки внедряют к близким умерших.
К слову, номер телефона, с которого внука только что умершей 87-летней женщины уверяли на видео о том, что звонят из полиции, вполне себе ищется в поисковиках – на сайтах, собирающих данные о мошеннических номерах, есть несколько отзывов именно об этом номере. Но кто будет в момент только что случившегося горя проверять, звонят ли ему мошенники или настоящие полицейские/медики?
Об этой проблеме недавно заявили и городские чиновники — директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева на заседании городской думы отметила, что количество обращений с жалобами по работе ритуальных контор выросло за последний год в два раза, но бороться с этим могут только сотрудники полиции (которые «крайне редко заводят уголовные дела»). Чиновников поддержали и народыне избранники – депутат гордумы Любовь Боркова призвала к наведению порядка, так как сама столкнулась с этим ужасом, когда скончался её супруг.
Самое здесь интересное, но не самое эксклюзивное, это схема передачи данных об умерших.
Периодически это попадает в паблик и в Екатеринбурге, и в других городах, в которых похоронщики используют подобные антиморальные способы заработка на горе.
Тут все несложно – после поступившего в скорую звонка, сотрудник скорой (как правило, диспетчер) через мессенджеры высылает данные похоронщикам. При этом, если диспетчер находится под видеонаблюдением, то старшие смены – нет. Они же и имеют возможность без контроля передавать всю информацию.
Важно, что после передачи данных о смерти, бригада скорой направляется диспетчером по адресу не сразу, а только после того как похоронщики либо выслали на адрес своего агента, либо смогли удержать на линии по телефону (о чём мы писали выше).
Это делается ещё и для того, чтобы полицейские, которые от скорой получают данные о смертях, не могли продать эту информацию кому-то еще.
По нашим данным, за одного умершего платят от пяти до восьми тысяч рублей. Деньги передаются не только наличкой, но и бесстрашно переводятся на банковские карты.
Мы смогли узнать, кто причастен или может быть причастен к передаче информации. Количество передающих обескураживает. Возможно, дело в отсутствии контроля у руководства? Или всё же речь о дополнительной мотивации и у руководства?
Итак, известно минимум о нескольких работниках диспетчерской службы скорой помощи, которые сотрудничают с охотниками на умерших.
Мы знаем о двух анастасиях с разными фамилиями, работающих в скорой и передающих (продающих) данные о чужом горе.
Одна из них – Анастасия Д. – не чурается принимать деньги от похоронщиков на личную карту совершенно открыто. Анастасия смелая или глупая?
У нас есть данные ещё нескольких человек, участвующих в этих отвратительных схемах, в том числе данные не только диспетчеров, но и медиков (все данные мы готовы предоставить правоохранительным органам по запросу).
Но кроме диспетчеров скорой, информацией радостно делятся и диспетчеры службы 112.
Так, по нашей информации, один из высокопоставленных сотрудников службы, ранее работавший в МВД, и не имеющий контроля над собой со стороны руководства, зато имеющий полный контроль над информацией об умерших людях, уже много лет сотрудничает с похоронщиками. Но здесь примечательно не это, а то, что, по некоторым данным, этот господин, возможно, смог организовать онлайн доступ к системе 112.
То есть у похоронщиков может быть возможность получать информацию о совершенно всех происшествиях в онлайн режиме, соответственно, это и доступ к персональным данным, адресам, паспортным данным и так далее. Неплохо, да?
Кроме него, в этой схеме, вероятно, задействована еще как минимум одна женщина, которую даже из одного офиса экстренной службы перевели в другой. А причиной стало то, что она склоняла к работе с похоронщиками других сотрудников службы. Но совесть не все готовы продать, да и участвовать в охоте за умершими – такое себе удовольствие.
Полицейские – самые интересные участники этой схемы. Так, некоторые привозят данные и получают деньги прямо в форменной одежде. Торопятся сильно, не успевают даже переодеваться?
Сложно представить, сколько действительно сотрудников повязаны (ладаном, кровью?) с похоронщиками – по некоторым данным, это могут быть десятки людей (их так можно называть?), работающих в дежурных частях. Однако нам известно о нескольких из отделов полиции – № 4, 11, 12.
Кроме того, мы смогли узнать о том, что один из достаточно высокопоставленных полицейских, занимающихся проверкой дежурных частей, может буквально склонять сотрудников к передаче данных.
Один из наших собеседников в полиции рассказал, что технология следующая: «ревизор» приезжает в отдел полиции и обнаруживает кучу нарушений, начинает либо стращать возможными санкциями, либо сразу указывает на недочёты, после чего сотрудники могут получить взыскания. Такая «обработка» может продолжаться до тех пор, пока сотрудник не согласиться участвовать в схеме продажи/передачи данных похоронщикам.
Мы смогли узнать о некоторых совершенно конкретных людях, кто задействован в схеме прозвонов и отвлечения внимания родственников умерших.
Так, известно как минимум об одной бывшей сотруднице полиции, которую, к слову, уволили, по нашей информации, именно за передачу данных об умерших. Госпожа Елена И. работала в полиции и будучи замотивированной одной из похоронных служб передавала данные, за что и была уволена, но от своей миссии не отказалась. Вероятно, договорившись со своими экс-коллегами, она продолжает работать, только уже напрямую на похоронщиков.
А госпожа Ольга И. и того готовится пойти официально работать в медицинские службы, после увольнения из экстренных служб (и по нашим данным, как раз за передачу информации похоронщикам) она стала прозвонщицей, но решила усовершенствовать свои навыки охоты на покойных и получить медицинское образование, чтобы впоследствии получать информацию, так сказать, из первых рук.
Еще одна прозвонщица – Александра Б. (И.), которая до такой степени осмелела, что иногда занимается одурманиванием людей в горе аж из квартиры в Верх-Исетском районе, в которой сама же и прописана.
Ещё одна женщина, которая в том числе занимается и тем, что оплачивает незаконную передачу данных об умерших – Виктория М. (сейчас – Виктория А.). Она ведёт достаточно открытый образ жизни, не чураясь своей работы – дружит в социальных сетях с диспетчерами скорой, выкладывает фотографии с общих тусовок с ними же и сотрудниками полиции. Вероятно, и деньги за информацию платит также открыто: переводами через свои банковские карты.
В команде охотников на умерших есть и те, кто представляются полицейскими (но не всегда) – это, например, Вадим Щ. и несколько других человек.
А другой член команды – Вячеслав У. числится аж целым «куратором связей с МВД в Кировском районе Екатеринбурга». То есть система налаженная, сложная, бюрократизированная.
Похоронщики в своей эволюции в борьбе за умерших дошли не просто до работающих схем слива данных от полиции, подмены номеров и психологических трюков использования чужого горя. Они создали целую систему обслуживания этой схемы.
Так, у них имеются даже журналы для отчетности, в которых указываются данные о реакции родственников на их звонки (какая же несусветная циничность!, - прим.ред), о реакции тех сотрудников скорой, которые отказываются «сливать» им данные и предупреждают людей в горе о таких «охотниках».
Поражают и формулировки, и то, как выглядят таблицы учета. В них пять пунктов: адрес, имя покойного, телефон, аванс, перевозка, офис и комментарии.
По нашей информации, ежемесячный доход похоронщиков благодаря таким схемам может составлять не менее 25 миллионов рублей, и это могут быть нигде неучтенные деньги, что, собственно, и позволяет им оплачивать услуги по предоставлению информации полицейскими, медиками и диспетчерами экстренных служб.
Причем методы этой борьбы не обновляются, зато обновляются персонажи в ней косвенно участвующие – от сотрудников скорой помощи до сотрудников полиции. Об отвратительной схеме «долгих разговоров» с родственниками умерших, подмене номеров, сливу информации из скорой и полиции, а также эксклюзивное видео с места передачи данных людьми в погонах – в расследовании «Вечерних ведомостей».
Мерзкая схема и мошеннические технологии
Всем известны истории с подменой номеров мошенниками – когда вам звонят, допустим, как будто бы с номера какого-нибудь банка, а на деле из колонии, или другой страны и так далее. Как правило, схему эту используют для классического мошенничества, то есть для воровства у вас денег.
С некоторых пор такой способ стал популярным ещё и у похоронных коммерсантов: для получения данных об умершем человеке и для того чтобы получить тело этого умершего человека для захоронения (соответственно, заработать деньги на погребении) в Екатеринбурге стали эту схему активно использовать. Всё до боли просто и до простоты больно: человеку, потерявшему своего близкого только что, звонят как будто из полиции или скорой помощи, узнают все подробности, необходимые, простите, не только для получения тела, но и для предотвращения общения с другими ритуальными конторами.
По информации, которую мы смогли добыть, такие «прозвонщики» работают на разных съёмных квартирах, посменно – сутки через двое.
Представляете, глубину цинизма и извращенности человеческих ценностей в людях, способных это делать?
Несколько таких разговоров оказались в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей», мы приведём их для иллюстрации нечеловеческого цинизма в разговорах с родственниками умерших.
Вопросы про температуру тела и состояние легких от полиции
Звонит женщина, представляется сотрудником полиции по фамилии Князева (вероятно, несуществующая сотрудница) и начинает задавать, кроме прочего, совершенно неожиданные для полицейских вопросы: разговаривая с внуком, и уточнив, что бабушка болела раком, спрашивает, как она переносила лучевые терапии, когда они назначались, когда в последнее время повышалась температура тела у бабушки, был ли застой в легких.
Все это делается для того, чтобы потянуть время. Также вопросы начинают задаваться по кругу – прозвонщица по несколько раз переспрашивает данные умершей бабушки, несколько же раз уточняет адрес, при этом якобы что-то печатая, спрашивает неоднократно про родственников, как они узнали о смерти, есть ли скорая или полиция в квартире и так далее, приезжала ли какая-то комиссия, и вопрос, который, видимо, волнует их с профессиональной точки зрения – сталкивались ли с утратой близких родственников.
Фантазия и антиморальные качества прозвонщиков поражают своим цинизмом. У внука умершей бабушки спрашивали различные подробности о болезни, пытаясь тянуть время и представляясь сотрудниками полиции
Удивительным кажется и фантазия прозвонщиков, в ходе разговора упоминается некий сотрудник морга, «который обслуживает ваш административный участок» – очевидно, в реальности это и есть похоронный агент, которого таким образом уже на этапе телефонной обработки внедряют к близким умерших.
К слову, номер телефона, с которого внука только что умершей 87-летней женщины уверяли на видео о том, что звонят из полиции, вполне себе ищется в поисковиках – на сайтах, собирающих данные о мошеннических номерах, есть несколько отзывов именно об этом номере. Но кто будет в момент только что случившегося горя проверять, звонят ли ему мошенники или настоящие полицейские/медики?
Номера, с которых звонят лжеполицейские, пытаясь получить тело умершего, легко ищутся в поисковиках. Но будет ли человек в момент потери близких проверять, кто ему звонит? Скрин с одного из сайтов по проверке номеров
Об этой проблеме недавно заявили и городские чиновники — директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева на заседании городской думы отметила, что количество обращений с жалобами по работе ритуальных контор выросло за последний год в два раза, но бороться с этим могут только сотрудники полиции (которые «крайне редко заводят уголовные дела»). Чиновников поддержали и народыне избранники – депутат гордумы Любовь Боркова призвала к наведению порядка, так как сама столкнулась с этим ужасом, когда скончался её супруг.
Как передают данные
Самое здесь интересное, но не самое эксклюзивное, это схема передачи данных об умерших.
Периодически это попадает в паблик и в Екатеринбурге, и в других городах, в которых похоронщики используют подобные антиморальные способы заработка на горе.
Тут все несложно – после поступившего в скорую звонка, сотрудник скорой (как правило, диспетчер) через мессенджеры высылает данные похоронщикам. При этом, если диспетчер находится под видеонаблюдением, то старшие смены – нет. Они же и имеют возможность без контроля передавать всю информацию.
Важно, что после передачи данных о смерти, бригада скорой направляется диспетчером по адресу не сразу, а только после того как похоронщики либо выслали на адрес своего агента, либо смогли удержать на линии по телефону (о чём мы писали выше).
Не все медики и диспетчеры готовы участвовать в охоте на умерших людей
Это делается ещё и для того, чтобы полицейские, которые от скорой получают данные о смертях, не могли продать эту информацию кому-то еще.
По нашим данным, за одного умершего платят от пяти до восьми тысяч рублей. Деньги передаются не только наличкой, но и бесстрашно переводятся на банковские карты.
Все видео имеются в распоряжении редакции, мы готовы их предоставить органам для проведения расследования и привлечения тех, кто участвует в охоте за телами умерших
«Герои» передачи данных
Мы смогли узнать, кто причастен или может быть причастен к передаче информации. Количество передающих обескураживает. Возможно, дело в отсутствии контроля у руководства? Или всё же речь о дополнительной мотивации и у руководства?
Итак, известно минимум о нескольких работниках диспетчерской службы скорой помощи, которые сотрудничают с охотниками на умерших.
Мы знаем о двух анастасиях с разными фамилиями, работающих в скорой и передающих (продающих) данные о чужом горе.
Одна из них – Анастасия Д. – не чурается принимать деньги от похоронщиков на личную карту совершенно открыто. Анастасия смелая или глупая?
У нас есть данные ещё нескольких человек, участвующих в этих отвратительных схемах, в том числе данные не только диспетчеров, но и медиков (все данные мы готовы предоставить правоохранительным органам по запросу).
Но кроме диспетчеров скорой, информацией радостно делятся и диспетчеры службы 112.
Так, по нашей информации, один из высокопоставленных сотрудников службы, ранее работавший в МВД, и не имеющий контроля над собой со стороны руководства, зато имеющий полный контроль над информацией об умерших людях, уже много лет сотрудничает с похоронщиками. Но здесь примечательно не это, а то, что, по некоторым данным, этот господин, возможно, смог организовать онлайн доступ к системе 112.
Иногда информацию передают сразу на местах ДТП
То есть у похоронщиков может быть возможность получать информацию о совершенно всех происшествиях в онлайн режиме, соответственно, это и доступ к персональным данным, адресам, паспортным данным и так далее. Неплохо, да?
Кроме него, в этой схеме, вероятно, задействована еще как минимум одна женщина, которую даже из одного офиса экстренной службы перевели в другой. А причиной стало то, что она склоняла к работе с похоронщиками других сотрудников службы. Но совесть не все готовы продать, да и участвовать в охоте за умершими – такое себе удовольствие.
«Ревизор» – принудитель
Полицейские – самые интересные участники этой схемы. Так, некоторые привозят данные и получают деньги прямо в форменной одежде. Торопятся сильно, не успевают даже переодеваться?
Сложно представить, сколько действительно сотрудников повязаны (ладаном, кровью?) с похоронщиками – по некоторым данным, это могут быть десятки людей (их так можно называть?), работающих в дежурных частях. Однако нам известно о нескольких из отделов полиции – № 4, 11, 12.
Полицейские не стесняются встречаться с представителями похоронщиков прямо в форме. А деньги также открыто получают?
Кроме того, мы смогли узнать о том, что один из достаточно высокопоставленных полицейских, занимающихся проверкой дежурных частей, может буквально склонять сотрудников к передаче данных.
Один из наших собеседников в полиции рассказал, что технология следующая: «ревизор» приезжает в отдел полиции и обнаруживает кучу нарушений, начинает либо стращать возможными санкциями, либо сразу указывает на недочёты, после чего сотрудники могут получить взыскания. Такая «обработка» может продолжаться до тех пор, пока сотрудник не согласиться участвовать в схеме продажи/передачи данных похоронщикам.
Прозвонщики и агенты – экс-полицейские и экс-люди?
Мы смогли узнать о некоторых совершенно конкретных людях, кто задействован в схеме прозвонов и отвлечения внимания родственников умерших.
Так, известно как минимум об одной бывшей сотруднице полиции, которую, к слову, уволили, по нашей информации, именно за передачу данных об умерших. Госпожа Елена И. работала в полиции и будучи замотивированной одной из похоронных служб передавала данные, за что и была уволена, но от своей миссии не отказалась. Вероятно, договорившись со своими экс-коллегами, она продолжает работать, только уже напрямую на похоронщиков.
А госпожа Ольга И. и того готовится пойти официально работать в медицинские службы, после увольнения из экстренных служб (и по нашим данным, как раз за передачу информации похоронщикам) она стала прозвонщицей, но решила усовершенствовать свои навыки охоты на покойных и получить медицинское образование, чтобы впоследствии получать информацию, так сказать, из первых рук.
Еще одна прозвонщица – Александра Б. (И.), которая до такой степени осмелела, что иногда занимается одурманиванием людей в горе аж из квартиры в Верх-Исетском районе, в которой сама же и прописана.
Ещё одна встреча полицейских и похоронщиков. Неужели совесть – просто слово? А форма – просто костюм?
Ещё одна женщина, которая в том числе занимается и тем, что оплачивает незаконную передачу данных об умерших – Виктория М. (сейчас – Виктория А.). Она ведёт достаточно открытый образ жизни, не чураясь своей работы – дружит в социальных сетях с диспетчерами скорой, выкладывает фотографии с общих тусовок с ними же и сотрудниками полиции. Вероятно, и деньги за информацию платит также открыто: переводами через свои банковские карты.
В команде охотников на умерших есть и те, кто представляются полицейскими (но не всегда) – это, например, Вадим Щ. и несколько других человек.
А другой член команды – Вячеслав У. числится аж целым «куратором связей с МВД в Кировском районе Екатеринбурга». То есть система налаженная, сложная, бюрократизированная.
Похоронщикам впору открывать вакансии GR-специалиста, так как у них уже есть те, кто отвечают за работу с госорганами
Бюрократия – мать преступности?
Похоронщики в своей эволюции в борьбе за умерших дошли не просто до работающих схем слива данных от полиции, подмены номеров и психологических трюков использования чужого горя. Они создали целую систему обслуживания этой схемы.
Выстроена целая система, через которую могут проходить тысячи покойных, и миллион неучтенных средств, с которых не платятся налоги
Так, у них имеются даже журналы для отчетности, в которых указываются данные о реакции родственников на их звонки (какая же несусветная циничность!, - прим.ред), о реакции тех сотрудников скорой, которые отказываются «сливать» им данные и предупреждают людей в горе о таких «охотниках».
Поражают и формулировки, и то, как выглядят таблицы учета. В них пять пунктов: адрес, имя покойного, телефон, аванс, перевозка, офис и комментарии.
По нашей информации, ежемесячный доход похоронщиков благодаря таким схемам может составлять не менее 25 миллионов рублей, и это могут быть нигде неучтенные деньги, что, собственно, и позволяет им оплачивать услуги по предоставлению информации полицейскими, медиками и диспетчерами экстренных служб.
Редакция просит считать эту публикацию официальным обращением в силовые ведомства, а также повторяем, что готовы предоставить всю информацию, которую мы смогли получить в процессе расследования.
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02 февраля 2023
02 февраля 2023