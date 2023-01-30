Директор Екатеринбургского центра защиты потребителей объяснила, почему не получается решить проблему утечки данных похоронщикам

«У ритуальных услуг такая организованная деятельность бизнеса, не всегда честная», — говорит Голубева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании комиссии городской думы Екатеринбурга по экономическому развитию и инвестициям сегодня обсуждали проблему утечки данных об умерших в некоторые похоронные бюро. Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей объяснила, почему данную проблему решить не получается, сообщает «КоммерсантЪ-Урал».Вопрос об утечке данных подняла депутат Любовь Боркова. Она заявила, что, когда скончался её супруг, то уже «в два часа ночи очередь была этих представителей». Депутат считает, что необходимо сделать «показательные мероприятия», чтобы восстановить порядок. Как отмечает Боркова, родственники умерших находятся в тяжёлом психологическом состоянии, а их «достают» люди из похоронного бюро.Директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» Янина Голубева на заседании гордумы ответила, что учреждение не наделено надзорными и контрольными полномочиями. Также не имеют права вмешиваться в ситуацию сотрудники Роспотребнадзора – из-за моратория на проверки бизнеса, устновленного правительством России в марте прошлого года. По её словам, остаётся надежда только на полицейских, но случаев возбуждения уголовных дел крайне мало.В городской центр защиты потребителей в прошлом году было 14 обращений, которые касаются установки памятников, а в 2021 году – 170. При этом в два раза выросло число обращений, касающихся ритуальных услуг.