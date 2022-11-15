«У нас не 37-й год». Эмоциональные возгласы не помогли брату экс-депутата ЗакСО от «Единой России» – суд отправил его в колонию
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд утвердил наказание в 2,5 года колонии-поселения Константину Кияткину – брату экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Павла Кияткина.
Краткая история большого обмана
В начале 2022 года на «Вечерних ведомостях» выходил большой материал про схему, в результате которой из сферы ЖКХ Красноуральска вывели порядка 200 миллионов рублей. В этом небольшом уральском городе экс-полковник ФСБ Сергей Ведищев, похитивший в своё время первую печатную книгу Европы из спецхрана МГУ, и отсидевший за это срок, а также экс-депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Павел Кияткин, тоже судимый, но по другим статьям, создали ООО «ГУП Газовые сети». Этому ООО администрация Красноуральска доверила спасение коммунальной сферы, передав имущество обанкротившегося МУПа. Но «Газовые сети» не только не спасли коммунальное хозяйство этого уральского городка, но и накопили ещё большие долги.
Как стало известно в ходе предыдущих судов над действующими лицами этой истории, схема была довольно простой: предприятие ООО «ГУП Газовые сети» возглавил номинальный директор Сергей Новиков, который выполнял телефонные указания Павла Кияткина. Последний находился за границей, но в Екатеринбурге за исполнением его указаний следил брат Константин Кияткин, который контролировал Новикова. Именно на счета, указанные Павлом Кияткиным, были выведены средства – вместо того, чтобы быть перечисленными поставщикам энергоресурсов. В итоге компания накопила огромные долги. В настоящее время Павел Кияткин находится в федеральной розыске.
Схема вывода средств плательщиков за ЖКХ, использовавшаяся в Красноуральске.
Долгий путь к первым приговорам
В феврале 2022 года приговор в виде 2,5 лет колонии-поселения получил Сергей Новиков – номинальный директор предприятия. Столь мягкий приговор объясняется тем, что действия Новикова квалифицировали не как мошенничество (159 УК РФ, предполагает срок до 10 лет колонии), а как причинение имущественного ущерба путем обмана (165 УК РФ, максимальное наказание – до 5 лет колонии).
Следующим подсудимым стал Константин Кияткин. Судили его также за причинение имущественного ущерба путем обмана (часть 2 статьи 165 УК). 27 июня 2022 года Верх-Исетский районный суд назначил Кияткину 2,5 года колонии-поселения, кроме того, взыскал с Кияткина солидарно с Новиковым в пользу двух поставщиков 184,2 млн рублей. Кияткин был отправлен в СИЗО до вступления приговора в законную силу (как правило, при назначении колонии-поселения обвинённого не отправляют под стражу, но Кияткина всё же поместили в СИЗО, поскольку раньше он уже пытался скрыться от следствия). Об этом деле «Вечерние ведомости» также писали.
Защита Кияткина обжаловала приговор в Свердловский областной суд с просьбой оправдать Кияткина.
«Удачное» решение суда перед рассмотрением апелляции не помогло
Между подачей апелляции и её рассмотрением Свердловским областным судом произошло событие, которое усилило позиции Кияткина – приговор в отношении Новикова был уже во второй раз отменён – на этот раз в Седьмом кассационном суде в связи с процессуальным нарушением. Уголовное дело отправлено на пересмотр в Верх-Исетский районный суд, а Новиков освобожден из-под стражи. Между тем, этот самый отменённый приговор в отношении Новикова был одним из основных доказательств в уголовном деле Кияткина.
В апелляционной жалобе и в заседании Свердловского областного суда Кияткин настаивал на своей непричастности к данному преступлению. Кияткин указывал на то, что в приговоре объемом около 105 страниц были неверно приведены показания свидетелей, а также ссылался на факт отмены приговора в отношении Новикова. Кроме того, Кияткин утверждал, что не был учредителем ООО «ГУП Газовые сети» и не принимал непосредственного участия в деятельности этого предприятия (Кияткин действительно не был в числе учредителей, но, по многочисленным свидетельским показаниям, он принимал участие в руководстве рабочим процессом)
В суде Константин выступал очень эмоционально, доказывая, что не имел никакого мотива на преступление: заявил, что не мог пойти на преступление, так как не желает лишить собственного ребенка отца. Константин Кияткин отметил, что если бы он пошел на такое преступление, то его надо было бы отправить не в суд, а в психиатрическую больницу на Сибирский тракт.
Константин заявлял о непричастности к делам брата. Кияткин заявил, что «у нас не 37-й год», чтобы ему было необходимо «отказываться от своих родственников» – брата Павла и матери. И вообще у Павла «своя семья», а он с ним поддерживал отношения лишь как родственник. Судья Свердловского областного суда Юлия Миронова несколько раз указывала Кияткину на необходимость умерить пыл эмоций и не повторять несколько раз одно и то же.
Присутствовавшая в заседании прокурор просила оставить приговор без изменения.
Антон Михайлов, представитель основного потерпевшего юрлица – «Уралсевергаза» – был краток. Михайлов напомнил, что двое свидетелей показали, что именно Константин Кияткин собирал сотрудников «Газовых сетей» на совещания, которые по телефону проводил Павел Кияткин. При оповещении сотрудников Константин позиционировал себя представителем Павла. Михайлов также отметил, что Константин Кияткин ни копейки не перечислил в счет возмещения ущерба от преступления (впрочем, как и Новиков).
Материальное положение Константина Кияткина оценить трудно – с одной стороны, Кияткин, как сообщил источник в СИЗО, находится в камере без особых удобств – у него нет ни холодильника, ни телевизора. Кроме того, Кияткин пользуется услугами адвоката по назначению, что указывает на то, что вряд ли у него есть какие-то покровители.
С другой стороны, Кияткин предоставил в Свердловский областной суд документ о продаже в 2018 году фирме «КУСТ-15» (связанной с «ГУП Газовые сети») объектов недвижимости (с согласия супруги) за 5,5 миллионов рублей. Кроме того, Кияткин не возражал против взыскания с него Свердловским областным судом более чем 13 тысяч рублей судебных издержек, выплаченных за работу адвоката по назначению в связи с апелляцией.
Выслушав стороны, судья Свердловского областного суда постановила приговор в отношении Кияткина изменить, но лишь в той части, где было указание на отменённый приговор в отношении Новикова. Размер наказания Константину Кияткину при этом оставлен без изменения.
Вместо отсылки на приговор Новикову судья изменила эту часть постановления, прописав «Считать, что преступление совершено Кияткиным К.М. в соучастии с неустановленным лицом и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.»
Теперь Константин Кияткин направится из СИЗО отбывать срок в колонию-поселение.
А что по существу совершённого преступления?
Дело Новикова уже четыре раза поступало в Верх-Исетский суд, но судьи по нему так и не вынесли приговор, который бы вступил в силу
Отметим, что в то время как дело «номинала» Новикова уже в четвёртый раз рассматривается в Верх-Исетском суде (один раз суд возвращал его прокуратуре, и ещё два раза приговоры отменялись в апелляции), основатели ООО «ГУП Газовые сети», через которую были выведены 200 миллионов рублей, вообще не понесли никакого уголовного наказания – Павел Кияткин уже несколько лет находится в федеральном розыске, а в отношении экс-полковника московского УФСБ Сергея Ведищева и его супруги Натальи (занимала должность директора ООО «Расчётный центр» – фирмы-прокладки, через которую «Газовые сети» собирали деньги с населения) уголовных дел не возбуждалось.
Тем временем ущерб, причинённый деятельностью «Газовых сетей», судя по заявлениям представителя «Уралсевергаза», никто так и не возместил.
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