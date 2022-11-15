«У нас не 37-й год». Эмоциональные возгласы не помогли брату экс-депутата ЗакСО от «Единой России» – суд отправил его в колонию

Краткая история большого обмана

Схема вывода средств плательщиков за ЖКХ, использовавшаяся в Красноуральске.

Долгий путь к первым приговорам

«Удачное» решение суда перед рассмотрением апелляции не помогло

А что по существу совершённого преступления?

Дело Новикова уже четыре раза поступало в Верх-Исетский суд, но судьи по нему так и не вынесли приговор, который бы вступил в силу

Иван Абатуров, Владислав Постников © Вечерние ведомости