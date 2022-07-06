Брату экс-депутата Заксобрания Свердловской области вынесли приговор по делу о выводе сотен миллионов рублей платежей за ЖКХ Сам бывший депутат от «Единой России» до сих пор находится в федеральном розыске

19.52 Среда, 13 июля 2022

Общество