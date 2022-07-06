Брату экс-депутата Заксобрания Свердловской области вынесли приговор по делу о выводе сотен миллионов рублей платежей за ЖКХ
Сам бывший депутат от «Единой России» до сих пор находится в федеральном розыске
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В феврале мы писали про уголовное дело по факту исчезновения почти 200 миллионов рублей из системы ЖКХ Красноуральска, в котором фигурировали весьма интересные персонажи – судимые экс-сотрудник ФСБ (за хищение раритетной Библии Гутенберга) Сергей Ведищев и экс-депутат от «Единой России» (за мошенничество и уклонение от уплаты налогов) Павел Кияткин. Их фирмы, созданные с целью исправить плачевное состояние системы ЖКХ Красноуральска, собирали с жителей города деньги, но не переводили их ресурсоснабжающим организациям. И ситуацию в итоге не исправили, а ещё больше усугубили, накопив новые долги перед поставщиками ресурсов.
То уголовное дело закончилось обвинительным приговором в отношении «номинального» директора частной фирмы с солидным названием ООО «ГУП Газовые сети» Сергея Новикова – ему назначили 2,5 года колонии-поселения, и то с третьего раза (первые два приговора были условные). Столь мягкий приговор объясняется тем, что действия Новикова квалифицировали не как мошенничество, а как причинение имущественного ущерба путём обмана.
Ни Сергея Ведищева, ни Павла Кияткина уголовное наказание не настигло – первый привлекался в дело лишь в качестве свидетеля (и так ни разу и не явился в суд), а второй уже к началу разбирательства был в федеральном розыске по другому делу (и его суд также не смог допросить «по причине невозможности установления местонахождения»).
Теперь история получила продолжение – под суд пошёл брат Павла Кияткина Константин Кияткин. Судили его за то же, что и Новикова – за причинение имущественного ущерба путем обмана (статья 165 УК РФ). Процесс занял около полугода, в ходе него свидетелями были даны показания о том, что Константин Кияткин руководил аферой из Екатеринбурга – из офиса на Февральской революции, при этом указания по телефону его брат Павел раздавал из-за границы (что неудивительно, учитывая долгое нахождение в федеральном розыске).
На днях Верх-Исетский районный суд вынес приговор – Константин Кияткин получил столько же, сколько ранее получил Новиков: 2,5 года колонии-поселения. Как сообщили корреспонденту «Вечерних ведомостей» в суде, с Кияткина в пользу двух поставщиков взыскано 184,2 миллиона рублей.
После оглашения приговора Константин Кияткин был взят под стражу в зале суда. До суда Кияткин был под домашним арестом, срок которого должен быть зачтён ему в счёт наказания. Таким образом в колонии-поселения Кияткин проведет меньше времени, чем Новиков, который под домашним арестом не содержался.
Приговор в законную силу пока не вступил – защита Кияткина и прокуратура обжаловали его в Свердловский областной суд.
Привлекут ли вновь к ответственности бывшего депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» Павла Китякина (одна судимость за мошенничество у него уже имелась), вопрос остаётся открытым. Как остаётся открытым и вопрос, удастся ли вернуть хотя бы часть от выведенных сотен миллионов рублей платежей красноуральцев. Параллельно с уголовными в судах развиваются и арбитражные процессы по банкротству и привлечению к субсидиарной ответственности замешанных в афере фирм, их учредителей и связанных с ними лиц – в одном из них корреспондент «Вечерних ведомостей» обнаружил примечательный факт – в 2017 году Павел Кияткин развелся со своей супругой, Татьяной Кияткиной, в результате чего на неё оказались оформлены в числе прочего 5 квартир в центре Екатеринбурга, два жилых дома в «Карасьеозёрском», два земельных участка и целая база отдыха в Староуткинске. Суд накладывал ограничение на всё это имущество, но к субсидиарной ответственности Кияткину всё же не привлёк.
Схема Ведищевых и Кияткиных, после которой до поставщиков не дошло около 200 миллионов рублей
То уголовное дело закончилось обвинительным приговором в отношении «номинального» директора частной фирмы с солидным названием ООО «ГУП Газовые сети» Сергея Новикова – ему назначили 2,5 года колонии-поселения, и то с третьего раза (первые два приговора были условные). Столь мягкий приговор объясняется тем, что действия Новикова квалифицировали не как мошенничество, а как причинение имущественного ущерба путём обмана.
Ни Сергея Ведищева, ни Павла Кияткина уголовное наказание не настигло – первый привлекался в дело лишь в качестве свидетеля (и так ни разу и не явился в суд), а второй уже к началу разбирательства был в федеральном розыске по другому делу (и его суд также не смог допросить «по причине невозможности установления местонахождения»).
Теперь история получила продолжение – под суд пошёл брат Павла Кияткина Константин Кияткин. Судили его за то же, что и Новикова – за причинение имущественного ущерба путем обмана (статья 165 УК РФ). Процесс занял около полугода, в ходе него свидетелями были даны показания о том, что Константин Кияткин руководил аферой из Екатеринбурга – из офиса на Февральской революции, при этом указания по телефону его брат Павел раздавал из-за границы (что неудивительно, учитывая долгое нахождение в федеральном розыске).
На днях Верх-Исетский районный суд вынес приговор – Константин Кияткин получил столько же, сколько ранее получил Новиков: 2,5 года колонии-поселения. Как сообщили корреспонденту «Вечерних ведомостей» в суде, с Кияткина в пользу двух поставщиков взыскано 184,2 миллиона рублей.
После оглашения приговора Константин Кияткин был взят под стражу в зале суда. До суда Кияткин был под домашним арестом, срок которого должен быть зачтён ему в счёт наказания. Таким образом в колонии-поселения Кияткин проведет меньше времени, чем Новиков, который под домашним арестом не содержался.
Приговор в законную силу пока не вступил – защита Кияткина и прокуратура обжаловали его в Свердловский областной суд.
Павел Кияткин. Фото: Елена Елисеева / Коммерсантъ
Привлекут ли вновь к ответственности бывшего депутата свердловского Заксобрания от «Единой России» Павла Китякина (одна судимость за мошенничество у него уже имелась), вопрос остаётся открытым. Как остаётся открытым и вопрос, удастся ли вернуть хотя бы часть от выведенных сотен миллионов рублей платежей красноуральцев. Параллельно с уголовными в судах развиваются и арбитражные процессы по банкротству и привлечению к субсидиарной ответственности замешанных в афере фирм, их учредителей и связанных с ними лиц – в одном из них корреспондент «Вечерних ведомостей» обнаружил примечательный факт – в 2017 году Павел Кияткин развелся со своей супругой, Татьяной Кияткиной, в результате чего на неё оказались оформлены в числе прочего 5 квартир в центре Екатеринбурга, два жилых дома в «Карасьеозёрском», два земельных участка и целая база отдыха в Староуткинске. Суд накладывал ограничение на всё это имущество, но к субсидиарной ответственности Кияткину всё же не привлёк.
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