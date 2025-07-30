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Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе

11.04 Вторник, 5 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (Евгений Ройзман* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов)
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Свердловский областной суд отклонил апелляцию на решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*», сообщили в суде.

«Ответчик и его представитель обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения»,

– говорится в сообщении пресс-службы суда.


Заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, что в апреле этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать «Фонд Ройзмана*». Поводом стали претензии Минюста.

*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
11:39 Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
11:04 Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе
09:53 Свердловское УГИБДД сообщает о росте аварийности с участием мототранспорта
08:43 Ускоряющие заживление ран аппараты привезли в Свердловскую область
08:36 В связи с избиением школьницы в Екатеринбурге СК начал проверку
08:30 Юноша на питбайке погиб в посёлке Верхнее Дуброво
22:54 Роскомнадзор заблокировал трек свердловской группы АК-47
21:18 В аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов погиб водитель легковушки
20:51 С экс-сотрудника свердловского Роспотребнадзора взыскали незаконно полученные больничные
20:22 Почти пять сотен человек пожелали учиться в Школе кино Свердловской киностудии
20:08 Больницей в Туринске закончила воскресная поездка для двух взрослых и ребёнка
19:24 В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
18:57 Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
18:56 Байкеры собрались в центре Екатеринбурга из солидарности с покалеченной автомобилистом байкершей
18:25 За два выходных в Свердловской области случилось почти два десятка возгораний
18:01 Прокуратура утвердила обвинение директору бывшего регоператора ТБО «Экосервис»
17:18 В уральской столице на Амундсена на неделю закроют движение
16:56 На Вторчермете в Екатеринбурге избили 11-летнюю девочку
16:31 В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
16:02 В День строителя планируются перекрытия в центре уральской столицы
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