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Решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*» осталось в силе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (Евгений Ройзман* внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов)
Свердловский областной суд отклонил апелляцию на решение о ликвидации «Фонда Ройзмана*», сообщили в суде.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, что в апреле этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать «Фонд Ройзмана*». Поводом стали претензии Минюста.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
«Ответчик и его представитель обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения»,
– говорится в сообщении пресс-службы суда.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Напомним, что в апреле этого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать «Фонд Ройзмана*». Поводом стали претензии Минюста.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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