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Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
Фото: Алексей Мосин
Октябрьский районный суд Екатеринбурга ликвидировал Фонд Ройзмана*. Такое решение после почти девятичасового заседания приняла судья Жанна Стекольникова, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Минюст требовал ликвидировать фонд из-за ряда претензий. Одна из них заключалась в том, что на счетах фонда накопился 131 миллион рублей после сборов на лекарство «Золгенсма» для детей со СМА Марка Угрехелидзе и Кости Каткова. Фонд собрал на лекарство для двух детей суммарно 222 млн рублей, но лекарство после заключения консилиума врачей выдал другой фонд – государственный фонд «Круг добра». Часть средств по заявлениям жертвователей были или возвращены, или направлены на строительство пансионата для онкопациентов при первой детской больнице в Екатеринбурге. Остальные деньги зависли на счетах благотворительной организации и на них банк начислял проценты. Это Минюст счёл нарушением, поскольку фонд якобы получал доход с этих денег около 1 млн рублей.
Ещё одна претензия Минюста заключалась в том, что фонд фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.
Также Минюст посчитал нарушениями представительские расходы фонда – траты на банкеты на встречи детей-инвалидов и их родителей друг с другом, подарков медработникам, сотрудничающим с фондом. В фонде этот довод отвергали, указывая на то, что 88% расходов фонда шли на благотворительность, и лишь оставшаяся доля шла на иные расходы, что соответствует уставу и российскому законодательству.
Директор фонда Светлана Косолапова заявила, что Минюст долго не давал ознакомиться с актом проверки. Документ пришёл по почте только 5 ноября 2024 года, но в нём не были установлены сроки для устранения нарушений. «Мы прямо спросили Минюст, собираются ли они ликвидировать фонд. Нас уверили, что нет. Получается, нас ввели в заблуждение», — считает Косолапова.
Директор фонда сказала, что после консультации с адвокатом они решат, каким образом будет обжаловано сегодняшнее решение судьи.
Адвокат Калой Ахильгов, представлявший интересы фонда, покинул заседание, не дождавшись его завершения — ещё в 13 часов он предупредил судью Жанну Стекольникову, что в 16 часов должен уехать в аэропорт, чтобы успеть на самолёт до Москвы. Стекольникова, однако, заседание переносить не стала. Около 15.50 она объявила пятиминутный перерыв и отпустила адвоката, а затем продолжила зачитывать тома дела.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Минюст требовал ликвидировать фонд из-за ряда претензий. Одна из них заключалась в том, что на счетах фонда накопился 131 миллион рублей после сборов на лекарство «Золгенсма» для детей со СМА Марка Угрехелидзе и Кости Каткова. Фонд собрал на лекарство для двух детей суммарно 222 млн рублей, но лекарство после заключения консилиума врачей выдал другой фонд – государственный фонд «Круг добра». Часть средств по заявлениям жертвователей были или возвращены, или направлены на строительство пансионата для онкопациентов при первой детской больнице в Екатеринбурге. Остальные деньги зависли на счетах благотворительной организации и на них банк начислял проценты. Это Минюст счёл нарушением, поскольку фонд якобы получал доход с этих денег около 1 млн рублей.
Ещё одна претензия Минюста заключалась в том, что фонд фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.
Также Минюст посчитал нарушениями представительские расходы фонда – траты на банкеты на встречи детей-инвалидов и их родителей друг с другом, подарков медработникам, сотрудничающим с фондом. В фонде этот довод отвергали, указывая на то, что 88% расходов фонда шли на благотворительность, и лишь оставшаяся доля шла на иные расходы, что соответствует уставу и российскому законодательству.
Директор фонда Светлана Косолапова заявила, что Минюст долго не давал ознакомиться с актом проверки. Документ пришёл по почте только 5 ноября 2024 года, но в нём не были установлены сроки для устранения нарушений. «Мы прямо спросили Минюст, собираются ли они ликвидировать фонд. Нас уверили, что нет. Получается, нас ввели в заблуждение», — считает Косолапова.
Директор фонда сказала, что после консультации с адвокатом они решат, каким образом будет обжаловано сегодняшнее решение судьи.
Адвокат Калой Ахильгов, представлявший интересы фонда, покинул заседание, не дождавшись его завершения — ещё в 13 часов он предупредил судью Жанну Стекольникову, что в 16 часов должен уехать в аэропорт, чтобы успеть на самолёт до Москвы. Стекольникова, однако, заседание переносить не стала. Около 15.50 она объявила пятиминутный перерыв и отпустила адвоката, а затем продолжила зачитывать тома дела.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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