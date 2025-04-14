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Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*

18.25 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Алексей Мосин
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга ликвидировал Фонд Ройзмана*. Такое решение после почти девятичасового заседания приняла судья Жанна Стекольникова, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.

Минюст требовал ликвидировать фонд из-за ряда претензий. Одна из них заключалась в том, что на счетах фонда накопился 131 миллион рублей после сборов на лекарство «Золгенсма» для детей со СМА Марка Угрехелидзе и Кости Каткова. Фонд собрал на лекарство для двух детей суммарно 222 млн рублей, но лекарство после заключения консилиума врачей выдал другой фонд – государственный фонд «Круг добра». Часть средств по заявлениям жертвователей были или возвращены, или направлены на строительство пансионата для онкопациентов при первой детской больнице в Екатеринбурге. Остальные деньги зависли на счетах благотворительной организации и на них банк начислял проценты. Это Минюст счёл нарушением, поскольку фонд якобы получал доход с этих денег около 1 млн рублей.

Ещё одна претензия Минюста заключалась в том, что фонд фактически находится по адресу Красноармейская, 62 (приёмная Евгения Ройзмана*), хотя юридический адрес фонда – Энгельса, 15.

Также Минюст посчитал нарушениями представительские расходы фонда – траты на банкеты на встречи детей-инвалидов и их родителей друг с другом, подарков медработникам, сотрудничающим с фондом. В фонде этот довод отвергали, указывая на то, что 88% расходов фонда шли на благотворительность, и лишь оставшаяся доля шла на иные расходы, что соответствует уставу и российскому законодательству.

Директор фонда Светлана Косолапова заявила, что Минюст долго не давал ознакомиться с актом проверки. Документ пришёл по почте только 5 ноября 2024 года, но в нём не были установлены сроки для устранения нарушений. «Мы прямо спросили Минюст, собираются ли они ликвидировать фонд. Нас уверили, что нет. Получается, нас ввели в заблуждение», — считает Косолапова.

Директор фонда сказала, что после консультации с адвокатом они решат, каким образом будет обжаловано сегодняшнее решение судьи.

Адвокат Калой Ахильгов, представлявший интересы фонда, покинул заседание, не дождавшись его завершения — ещё в 13 часов он предупредил судью Жанну Стекольникову, что в 16 часов должен уехать в аэропорт, чтобы успеть на самолёт до Москвы. Стекольникова, однако, заседание переносить не стала. Около 15.50 она объявила пятиминутный перерыв и отпустила адвоката, а затем продолжила зачитывать тома дела.

*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
16:02 Осуждённый за коррупцию экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кагилев освобождён по УДО
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12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
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