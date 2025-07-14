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Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска, где наблюдаются проблемы с качеством воды
Фото: администрация Североуральска
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер написал в своём канале, что жители Североуральска сообщили ему о проблемах с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции, и возложил ответственность за коммунальные проблемы на городскую администрацию.
По данным издания «Сигнал Урал», на фоне этих событий Миронова уже написала заявление об отставке.
На прошлой неделе, напомним, в Североуральске ограничили все массовые мероприятия из-за вспышки энтеровируса, питьевую воду для горожан развозят в цистернах.
Светлана Миронова управляет родным для врио губернатора городом чуть более трёх лет – она пришла на смену отправившегося в отставку Василия Матюшенко, также часто подвергавшегося критике. Миронова стала известной на всю Россию, когда в декабре 2021 года обратилась к администраторам пабликов в соцсетях, чтобы те не допускали названия города «Сральском».
«Проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам.
К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил»,
К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил»,
– пишет Паслер.
По данным издания «Сигнал Урал», на фоне этих событий Миронова уже написала заявление об отставке.
На прошлой неделе, напомним, в Североуральске ограничили все массовые мероприятия из-за вспышки энтеровируса, питьевую воду для горожан развозят в цистернах.
Светлана Миронова управляет родным для врио губернатора городом чуть более трёх лет – она пришла на смену отправившегося в отставку Василия Матюшенко, также часто подвергавшегося критике. Миронова стала известной на всю Россию, когда в декабре 2021 года обратилась к администраторам пабликов в соцсетях, чтобы те не допускали названия города «Сральском».
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