Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска, где наблюдаются проблемы с качеством воды

– пишет Паслер.

«Проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам.К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил»,