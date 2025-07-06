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В Североуральске отказались от праздничного концерта на День города из-за вспышки инфекции
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Североуральске праздничный концерт, который должен был пройти сегодня, 11 июля, в День города решили перенести. Всё из-за энтеровирусной инфекции (ЭВИ).
На концерте планировалось выступление экс-солистки группы «Комбинация» Светланы Кашиной.
В администрации также добавили, что в водопроводной воде возбудителя инфекции не нашли. Однако городские власти призывают соблюдать меры профилактики, и пить только кипячённую или бутилированную воду.
Также североуральцам советуют не пренебрегать мытьём рук с мылом и обработкой фруктов, овощей, зелени и ягод перед употреблением.
«В связи с предписанием Роспотребнадзора и ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в городе принято решение ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Североуральском муниципальном округе. Праздничный концерт посвящённый Дню города, переносится»,
– говорится в [url=http://]сообщении[/url] администрации Североуральского муниципального округа.
На концерте планировалось выступление экс-солистки группы «Комбинация» Светланы Кашиной.
В администрации также добавили, что в водопроводной воде возбудителя инфекции не нашли. Однако городские власти призывают соблюдать меры профилактики, и пить только кипячённую или бутилированную воду.
Также североуральцам советуют не пренебрегать мытьём рук с мылом и обработкой фруктов, овощей, зелени и ягод перед употреблением.
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