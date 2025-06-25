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Облсуд решил не отменять наказания для уральской художницы-пацифистки
Фото: соцсети Алисы Горшениной
Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, ранее оштрафовавшего художницу Алису Горшенину по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Таким образом, апелляционная жалоба защиты была отклонена.
Напомним, что основанием для преследования уральской художницы послужили публикации в запрещённой в России социальной сети Instagram*, размещённые в 2022 году. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в текстах, сопровождавших посты, усматриваются признаки отрицания использования ВС РФ на территории Украины в целях защиты интересов государства и его граждан.
Протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях был составлен полицией весной 2025 года, после чего материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В начале мая суд признал Горшенину виновной и назначил штраф. Адвокат художницы, Алексей Бушмаков, в жалобе просил отменить постановление и прекратить производство по делу, однако областной суд не нашёл оснований для этого.
Это не единственное дело против Алисы Горшениной. В совокупности ей назначены штрафы на сумму 145 тысяч рублей по двум статьям: за «дискредитацию» армии и «пропаганду нетрадиционных отношений» — последняя была вынесена на основании публикации с радужным эмодзи. В апреле этого года художницу также арестовали на 10 суток по делу о демонстрации экстремистской символики. После задержания в Нижнем Тагиле она была этапирована в Екатеринбург, где прошли судебные разбирательства по трём эпизодам.
Сейчас все спорные публикации удалены. Тем не менее, судебные решения оставили в силе.
*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.
Напомним, что основанием для преследования уральской художницы послужили публикации в запрещённой в России социальной сети Instagram*, размещённые в 2022 году. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в текстах, сопровождавших посты, усматриваются признаки отрицания использования ВС РФ на территории Украины в целях защиты интересов государства и его граждан.
Протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях был составлен полицией весной 2025 года, после чего материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В начале мая суд признал Горшенину виновной и назначил штраф. Адвокат художницы, Алексей Бушмаков, в жалобе просил отменить постановление и прекратить производство по делу, однако областной суд не нашёл оснований для этого.
Это не единственное дело против Алисы Горшениной. В совокупности ей назначены штрафы на сумму 145 тысяч рублей по двум статьям: за «дискредитацию» армии и «пропаганду нетрадиционных отношений» — последняя была вынесена на основании публикации с радужным эмодзи. В апреле этого года художницу также арестовали на 10 суток по делу о демонстрации экстремистской символики. После задержания в Нижнем Тагиле она была этапирована в Екатеринбург, где прошли судебные разбирательства по трём эпизодам.
Сейчас все спорные публикации удалены. Тем не менее, судебные решения оставили в силе.
*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.
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