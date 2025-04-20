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Известную уральскую художницу арестовали на десять суток
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 25 апреля, была арестована уральская художница и общественная активистка Алиса Горшенина. Её продержат взаперти 10 суток по статье о демонстрации некоей запрещённой символики. Подробностей дела пока нет, однако, по некоторым данным, причиной стала публикация эмодзи (смайлика) в одной из социальных сетей.
Решение об аресте Алисы Горшениной принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, подтвердили Вечерним ведомостям в пресс-службе. Что именно стало поводом для составления протокола, пока официально не сообщается.
По данным одного из телеграм-каналов, на художницу якобы составлены ещё два административных протокола: по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (статья 6.21 КоАП). Эти дела, предположительно, планируют рассмотреть 5 мая.
За последние несколько лет Алиса Горшенина неоднократно становилась объектом преследований со стороны авторов конформистских телеграм-каналов. После доносов различных лиц её работы снимали с выставок, отменяли запланированные мероприятия. В феврале 2025 года была сорвана её выставка в Москве под названием «Голоса прошлого».
Впервые Алису Горшенину задержали в 2022-м году после одиночного пацифистского пикета с розой и лентами. Тогда суд Нижнего Тагила ограничился штрафом в 35 тысяч рублей.
Решение об аресте Алисы Горшениной принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, подтвердили Вечерним ведомостям в пресс-службе. Что именно стало поводом для составления протокола, пока официально не сообщается.
По данным одного из телеграм-каналов, на художницу якобы составлены ещё два административных протокола: по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (статья 6.21 КоАП). Эти дела, предположительно, планируют рассмотреть 5 мая.
За последние несколько лет Алиса Горшенина неоднократно становилась объектом преследований со стороны авторов конформистских телеграм-каналов. После доносов различных лиц её работы снимали с выставок, отменяли запланированные мероприятия. В феврале 2025 года была сорвана её выставка в Москве под названием «Голоса прошлого».
Впервые Алису Горшенину задержали в 2022-м году после одиночного пацифистского пикета с розой и лентами. Тогда суд Нижнего Тагила ограничился штрафом в 35 тысяч рублей.
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