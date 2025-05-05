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Ещё один штраф назначили художнице Алисе Горшениной за пост в соцсетях
...за тот же самый пост, за который она отсидела 10 суток ареста
Фото: соцсети Алисы Горшениной
Мировая судья судебного участка №5 Ленинского района Екатеринбурга Ирина Калашникова признала художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений с использованием сети Интернет (часть 3 статьи 6.21 КоАП) и назначила ей штраф в размере 100 тысяч рублей (минимально возможное наказание по этой статье).
Поводом послужил тот же самый пост в соцсети, за который Горшенина ранее отбыла 10 суток — арест ей назначили по статье 20.3 КоАП за эмодзи флага, содержащееся в этом посте, а штраф — за текстовое содержание по статье 6.21 КоАП. Полицейские, составившие протокол, посчитали, что своими словами Горшенина одобряет деятельность «международного общественного движения ЛГБТ*». Суд с МВД согласился.
Заседание по делу прошло вчера — в то же время, когда в другом здании Ленинского райсуда Екатеринбурга рассматривалось ещё одно административное дело против Горшениной — по статье о дискредитации использования армии (20.3.3 КоАП). Сама Горшенина на обоих заседаниях не отсутствовала (статьи не предполагают обязательной явки).
Это уже третье административное наказание Горшениной за последние две недели. Общая сумма штрафов, которые ей предстоит оплатить (если не удастся успешно обжаловать постановления), теперь составляет 145 тысяч рублей.
*«международное общественное движение "ЛГБТ"» признано в России экстремистской организацией и запрещено на территории страны.
Поводом послужил тот же самый пост в соцсети, за который Горшенина ранее отбыла 10 суток — арест ей назначили по статье 20.3 КоАП за эмодзи флага, содержащееся в этом посте, а штраф — за текстовое содержание по статье 6.21 КоАП. Полицейские, составившие протокол, посчитали, что своими словами Горшенина одобряет деятельность «международного общественного движения ЛГБТ*». Суд с МВД согласился.
Заседание по делу прошло вчера — в то же время, когда в другом здании Ленинского райсуда Екатеринбурга рассматривалось ещё одно административное дело против Горшениной — по статье о дискредитации использования армии (20.3.3 КоАП). Сама Горшенина на обоих заседаниях не отсутствовала (статьи не предполагают обязательной явки).
Это уже третье административное наказание Горшениной за последние две недели. Общая сумма штрафов, которые ей предстоит оплатить (если не удастся успешно обжаловать постановления), теперь составляет 145 тысяч рублей.
*«международное общественное движение "ЛГБТ"» признано в России экстремистской организацией и запрещено на территории страны.
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