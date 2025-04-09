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Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты законодательного собрания Свердловской области во второй раз отправили уполномоченный по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову исправлять ежегодный доклад, с которым она выступала с народными избранниками.
По данным Ura.ru, свердловский омбудсмен учла лишь часть замечаний, которые депутаты высказали ранее, поэтому её вновь попросили доработать доклад.
Напомним, в прошлом году депутаты тоже не с первого раза приняли доклад Татьяны Мерзляковой. Тогда ей указали на сущностные, орфографические и стилистические ошибки», а также несоответствие официально-деловому стилю. Также дорабатывать доклад тогда отправили детского омбудсмена Игоря Морокова, которому предложили написать доклад заново.
Позже доклад Мерзляковой приняли, но раскритиковали её, упрекнув в том, что она якобы вынесла в медийное пространство возникший между ней и депутатами внутриэлитарный конфликт. Омбудсмен все подозрения опровергла, заявив, что не давала комментариев журналистам по этому поводу.
По данным Ura.ru, свердловский омбудсмен учла лишь часть замечаний, которые депутаты высказали ранее, поэтому её вновь попросили доработать доклад.
Напомним, в прошлом году депутаты тоже не с первого раза приняли доклад Татьяны Мерзляковой. Тогда ей указали на сущностные, орфографические и стилистические ошибки», а также несоответствие официально-деловому стилю. Также дорабатывать доклад тогда отправили детского омбудсмена Игоря Морокова, которому предложили написать доклад заново.
Позже доклад Мерзляковой приняли, но раскритиковали её, упрекнув в том, что она якобы вынесла в медийное пространство возникший между ней и депутатами внутриэлитарный конфликт. Омбудсмен все подозрения опровергла, заявив, что не давала комментариев журналистам по этому поводу.
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