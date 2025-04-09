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Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой

14.30 Среда, 16 апреля 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Депутаты законодательного собрания Свердловской области во второй раз отправили уполномоченный по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову исправлять ежегодный доклад, с которым она выступала с народными избранниками.

По данным Ura.ru, свердловский омбудсмен учла лишь часть замечаний, которые депутаты высказали ранее, поэтому её вновь попросили доработать доклад.

Напомним, в прошлом году депутаты тоже не с первого раза приняли доклад Татьяны Мерзляковой. Тогда ей указали на сущностные, орфографические и стилистические ошибки», а также несоответствие официально-деловому стилю. Также дорабатывать доклад тогда отправили детского омбудсмена Игоря Морокова, которому предложили написать доклад заново.

Позже доклад Мерзляковой приняли, но раскритиковали её, упрекнув в том, что она якобы вынесла в медийное пространство возникший между ней и депутатами внутриэлитарный конфликт. Омбудсмен все подозрения опровергла, заявив, что не давала комментариев журналистам по этому поводу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
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