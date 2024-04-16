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Свердловские депутаты упрекнули омбудсмена Мерзлякову в жалобах журналистам
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты заксобрания Свердловской области в ходе рассмотрения ежегодного доклада уполномоченной по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой упрекнули свердловского омбудсмена в том, что она якобы жаловалась на них журналистам.
Ранее доклад о проделанной работе отклонили из-за несоответствия официально-деловому стилю и орфографических и стилистических ошибок, попросив доработать его. Тогда в пресс-службе уполномоченной по правам человека сообщили, что Мерзлякова не будет комментировать ситуацию, пока не выступит с докладом в следующий раз. Однако сегодня её упрекнули в том, что вынесла якобы возникший между ней и депутатами внутриэлитарный конфликт в медийное пространство.
Как сообщает ИА «ЕАН», после того как омбудсмен отчиталась о проделанной работе и поблагодарила депутатов за содействия, её неожиданно раскритиковали. Так, по данным издания, единорос Вячеслав Вегнер считает, что она причастна к утечке в прессу информации о разногласиях с депутатами.
Татьяна Мерзлякова опровергла подозрения, заявив, что не давала комментариев журналистам по поводу отклеенного месяц назад доклада, и что она «работала там, где надо».
Тем не менее доклад парламент принял.
Ранее доклад о проделанной работе отклонили из-за несоответствия официально-деловому стилю и орфографических и стилистических ошибок, попросив доработать его. Тогда в пресс-службе уполномоченной по правам человека сообщили, что Мерзлякова не будет комментировать ситуацию, пока не выступит с докладом в следующий раз. Однако сегодня её упрекнули в том, что вынесла якобы возникший между ней и депутатами внутриэлитарный конфликт в медийное пространство.
Как сообщает ИА «ЕАН», после того как омбудсмен отчиталась о проделанной работе и поблагодарила депутатов за содействия, её неожиданно раскритиковали. Так, по данным издания, единорос Вячеслав Вегнер считает, что она причастна к утечке в прессу информации о разногласиях с депутатами.
«У меня по некоторым СМИ сложилось впечатление, что те замечания, которые мы [в комитете] обсуждали, вышли в какое-то межличностное отношение между вами и депутатами. Воспринимать наши вопросы как придирки к докладу, мне кажется, неправильно»,
– приводит его слова информационное агентство.
Татьяна Мерзлякова опровергла подозрения, заявив, что не давала комментариев журналистам по поводу отклеенного месяц назад доклада, и что она «работала там, где надо».
Тем не менее доклад парламент принял.
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