Свердловские депутаты упрекнули омбудсмена Мерзлякову в жалобах журналистам

– приводит его слова информационное агентство.

«У меня по некоторым СМИ сложилось впечатление, что те замечания, которые мы [в комитете] обсуждали, вышли в какое-то межличностное отношение между вами и депутатами. Воспринимать наши вопросы как придирки к докладу, мне кажется, неправильно»,