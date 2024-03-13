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Свердловские депутаты отправили на доработку доклады взрослого и детского омбудсменов
Фото: Вечерние ведомости
На заседании комитета по законодательству и общественной безопасности заксобрания Свердловской области взрослого и детского уполномоченных по правам человека в регионе попросили доработать свои ежегодные доклады.
Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания, поделившуюся подробностями заседания, которое провели закрытым. По данным издания в докладе омбудсмена Татьяны Мерзляковой нашли «сущностные, орфографические и стилистические ошибки», а также несоответствие официально-деловому стилю. В пресс-службе также отметили, что подобные претензии к уполномоченной по правам человека также возникали в прошлом году, но тогда её простили. А детскому омбудсмену Игорю Морокову и вовсе предложили подготовить документ заново «с целью недопущения ошибок».
В пресс-службе Мерзляковой сообщили, что она не будет комментировать ситуацию до выступления на пленарном заседании, которое перенесли на следующий раз. Мороков на это тоже пока никак не отреагировал, пишет издание.
Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания, поделившуюся подробностями заседания, которое провели закрытым. По данным издания в докладе омбудсмена Татьяны Мерзляковой нашли «сущностные, орфографические и стилистические ошибки», а также несоответствие официально-деловому стилю. В пресс-службе также отметили, что подобные претензии к уполномоченной по правам человека также возникали в прошлом году, но тогда её простили. А детскому омбудсмену Игорю Морокову и вовсе предложили подготовить документ заново «с целью недопущения ошибок».
В пресс-службе Мерзляковой сообщили, что она не будет комментировать ситуацию до выступления на пленарном заседании, которое перенесли на следующий раз. Мороков на это тоже пока никак не отреагировал, пишет издание.
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