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СМИ сообщают о перераспределении полномочий между заместителями Куйвашева
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к аппарату власти Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что губернатор Евгений Куйвашев серьёзно перераспределил полномочия между своими заместителями.
По данным ресурса, под контролем вице-губернатора Олега Чемезова остались только департамент внутренней политики и департамент информационной политики. Областным Минфином, который он курировал, теперь будет заниматься первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. Подчеркивается, что при этом фактически ведомство останется под прямым контролем губернатора. ТФОМС, как пишет телеграм-канал, «передают» заместителю по социальной политики Павлу Крекову.
По данным ресурса, под контролем вице-губернатора Олега Чемезова остались только департамент внутренней политики и департамент информационной политики. Областным Минфином, который он курировал, теперь будет заниматься первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. Подчеркивается, что при этом фактически ведомство останется под прямым контролем губернатора. ТФОМС, как пишет телеграм-канал, «передают» заместителю по социальной политики Павлу Крекову.
«Теперь каждый будет заниматься своим делом»,
– подытожил ресурс.
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