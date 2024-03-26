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Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области перенёс начало пожароопасного сезона. Изначально планировалось установить его с 10 апреля и с 15 в северных районах региона, но на сегодняшнем заседании областного правительства Куйвашев принял решение объявить пожароопасный сезон 5 апреля.
Решение было принятом из-за скорого схода снежного покрова. Региональные власти почувствовали необходимость раньше начать подготовку к природным пожарам.
На этом же заседании министерствам было поручено проверить соблюдение правил складирования опила и исправность работы оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации. Также главам управленческих округов приказали проверить населённые пункты, где не обновлены минерализованные полосы, а муниципальным образованиям – создать комиссии, которые будут разбираться сухой травой и захламлением на приусадебных участках.
Решение было принятом из-за скорого схода снежного покрова. Региональные власти почувствовали необходимость раньше начать подготовку к природным пожарам.
«У нас проведена большая подготовительная работа, учтён опыт прошлого года. Серьёзно усилено финансирование мероприятий и материально-техническая база для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и пожарами. В центре внимания – обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесами, а также содержание в порядке пожарных водоёмов»,
– передает слова губернатора свердловский департамент информполитики.
На этом же заседании министерствам было поручено проверить соблюдение правил складирования опила и исправность работы оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации. Также главам управленческих округов приказали проверить населённые пункты, где не обновлены минерализованные полосы, а муниципальным образованиям – создать комиссии, которые будут разбираться сухой травой и захламлением на приусадебных участках.
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