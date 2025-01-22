Возрастное ограничение 18+
Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Николая Смирнова, ушедшего в отставку с поста главы свердловского министерства ЖКХ, задержали по подозрению в коррупции, написали в одном из крупных телеграм-каналов.
Источник Вечерних ведомостей подтверждает задержание, добавляя, что мероприятие проводили сотрудники ФСБ. По данным информагентства Ura.ru, экс-министра могут этапировать в Москву. Однако пока он в Екатеринбурге, и достоверной информации, что есть намерения этапировать экс-чиновника в столицу, на данный момент нет.
Напомним, о том, что статус Николая Смирнова с большой долей вероятности сменится со «свидетель» на «подозреваемый», Вечерние ведомости писали сразу после внезапной отставки чиновника. Как и то, что расследованием коррупции в МинЖКХ Свердловской области занимаются следователи из Москвы. По данным нашего источника, ещё одному участнику дела в ближайшее время будет предъявлено обвинение в коррупционном преступлении.
Источник Вечерних ведомостей подтверждает задержание, добавляя, что мероприятие проводили сотрудники ФСБ. По данным информагентства Ura.ru, экс-министра могут этапировать в Москву. Однако пока он в Екатеринбурге, и достоверной информации, что есть намерения этапировать экс-чиновника в столицу, на данный момент нет.
Напомним, о том, что статус Николая Смирнова с большой долей вероятности сменится со «свидетель» на «подозреваемый», Вечерние ведомости писали сразу после внезапной отставки чиновника. Как и то, что расследованием коррупции в МинЖКХ Свердловской области занимаются следователи из Москвы. По данным нашего источника, ещё одному участнику дела в ближайшее время будет предъявлено обвинение в коррупционном преступлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
20 января 2025
20 января 2025