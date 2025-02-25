Ройзман* прокомментировал иск о ликвидации Фонда

«Фонд Ройзмана был создан около 10 лет назад для помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Одно из первых дел Фонда – прямое участие в открытии первого Екатеринбургского хосписа (и на протяжение этих лет Фонд в ежедневном режиме принимает участие в работе Хосписа). Фонд непосредственно принимал участие в спасении детей со СМА и другими сложными заболеваниями.



Только за 2023 год Фонд оказал прямой помощи более, чем на 52 000 000 рублей (это по миллиону в неделю). При этом Фонд не имеет государственной поддержки, грантов и крупных спонсоров – Фонд работает на пожертвования простых людей и действительно является народным.



Несмотря на огромные объёмы работы, в Фонде всего восемь человек, которые трудятся в съёмном помещении 130 квадратных метров. Фонд, во избежание лишних трат, не имеет даже водителя.



Нас проверяли десятки раз на всех уровнях и ни разу не нашли за что зацепиться. Последняя проверка тоже не выявила никаких значимых нарушений, но акт минюста был составлен откровенно с искажением истинного состояния дел. Получив этот акт, Фонд обратился в суды, с целью опротестовать и опровергнуть содержащиеся в акте ложные выводы. Иски были приняты. В ответ минюст вышел в суд с требованием о ликвидации Фонда. Надеюсь, что суды будут открытые и все смогут понять истинные причины происходящего.



Для понимания: я являюсь создателем Фонда и одним из основных волонтёров, не получаю зарплату в фонде и не влияю на распределение помощи».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня свердловский Минюст подал иск о ликвидации «Фонда Ройзмана» в Екатеринбурге, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Вечерние ведомости получили комментарий Евгения Ройзмана*. Приводим его полностью.