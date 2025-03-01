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Главреду Вечерних ведомостей назначили 14 суток ареста
Фото: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу главного редактора Вечерних ведомостей Владислава Постникова. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, касающейся использования экстремистских символов. В качестве наказания Постникову назначили 14 суток ареста.
Напомним, что Владислава Постникова задержали вчера вечером незадолго до выступления на мероприятии, посвящённом теме уральской идентичности. Вменяемый Постникову «экстремистский символ» занимает буквально несколько миллиметров на опубликованном в телеграм-канале скриншоте 2021 года.
Постников добавил, что является одним из администраторов канала и не может точно вспомнить, кто именно опубликовал тот пост. Он считает, что истинная причина задержания — воспрепятствовать его деятельности, в том числе помешать провести запланированную просветительскую лекцию.
Отметим, что менее года назад та же судья Резеда Каримова судила по той же статье 20.3 КоАП хулиганов, изрисовавших нацистскими свастиками подъезды в Пионерском микрорайоне – им, в отличии от Постникова, она назначила всего по 5-7 суток.
Напомним, что Владислава Постникова задержали вчера вечером незадолго до выступления на мероприятии, посвящённом теме уральской идентичности. Вменяемый Постникову «экстремистский символ» занимает буквально несколько миллиметров на опубликованном в телеграм-канале скриншоте 2021 года.
Постников добавил, что является одним из администраторов канала и не может точно вспомнить, кто именно опубликовал тот пост. Он считает, что истинная причина задержания — воспрепятствовать его деятельности, в том числе помешать провести запланированную просветительскую лекцию.
Отметим, что менее года назад та же судья Резеда Каримова судила по той же статье 20.3 КоАП хулиганов, изрисовавших нацистскими свастиками подъезды в Пионерском микрорайоне – им, в отличии от Постникова, она назначила всего по 5-7 суток.
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