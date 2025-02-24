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В «Ельцин-центре» сообщили об отмене встречи с поэтом Германом Лукомниковым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили встречу с поэтом Германом Лукомниковым, которая должна была пройти в «Ельцин-центре». Она должна была состояться 28 февраля.
Перед этим в екатеринбургском отделении «Русской общины» обвинили в Лукомникова в «антироссийской позиции» и заявили, что они «прилагают все усилия, чтобы не допустить выступления поэта». Активисты также сообщили, что направили жалобы в полицию, прокуратуру и администрацию города.
«Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения»,
– сообщило учреждение.
Перед этим в екатеринбургском отделении «Русской общины» обвинили в Лукомникова в «антироссийской позиции» и заявили, что они «прилагают все усилия, чтобы не допустить выступления поэта». Активисты также сообщили, что направили жалобы в полицию, прокуратуру и администрацию города.
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