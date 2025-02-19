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Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля

23.47 Вторник, 25 февраля 2025
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По данным источника Вечерних ведомостей, если не случится ничего экстраординарного, инициатива о самороспуске муниципального представительного органа наберёт необходимые для этого 14 голосов. По данным сразу нескольких собеседников
, планируют проголосовать «за» все 10 представителей «Единой России», все три представителя «Справедливой России», а также один депутат от КПРФ, примкнувший практически сразу после избрания, судя по своему голосованию, к фракции «Единой России».

При этом региональное отделение КПРФ выпустило заявление, в котором выступило «категорически против» роспуска думы Ревды и, более того, обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой повлиять на ситуацию. В качестве одного из доводов представители КПРФ привели необоснованные траты в размере 10 миллионов рублей на досрочные выборы.

Однако трёх голосов оставшихся коммунистов в муниципальной думе Ревды, даже если все они проголосуют против самороспуска, не хватит, в случае если остальные депутаты проголосуют «за».

Досрочный роспуск думы — явление крайне редкое в политической жизни Свердловской области. Предыдущий раз подобное случалось в 2015 году с гордумой Режа — правда, тогда её депутаты не желали самораспускаться, и гордуму пришлось «разгонять» губернатору через внесённый в ЗакСО законопроект. На досрочных внеочередных выборах в Реже в итоге победили представители «Единой России» и их сторонники. В случае самороспуска внеочередные выборы в думу Ревды состоятся в сентябре 2025 года. Как показывает практика, в случаях, когда муниципальные выборы не совмещены с более крупными избирательными кампаниями, шансы «Единой России» на победу во всех округах возрастают (в 2021 году, когда избирался нынешний созыв, выборы в гордуму были совмещены с выборами депутатов ЗакСО и Госдумы).

Отметим, что ещё в конце января спикер думы Ревды, справедливоросс Вениамин Таров, выступал против самороспуска.

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Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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20:54 С поддельными правами житель Каменска-Уральского доехал до скамьи подсудимых
20:02 Татьяна Знак избрана председателем Ассоциации жертв политических репрессий
19:23 Продажа предпринимательницей «ювелирки» на полтора миллиона обошлась ей дороже
19:03 Проверки Уральской транспортной прокуратуры принесли бюджету РФ свыше 36 миллионов
18:50 В свердловских населённых пунктах продолжают свирепствовать пожары
17:46 За 10 лет количество выявляемых случаев ВИЧ в Екатеринбурге снизилось на 64%
17:23 Более миллиона рублей пожертвовали зрители благотворительных хоккейных матчей в Екатеринбурге
16:46 На 82% выросло количество продаваемого профессионального оборудования в Екатеринбурге
15:35 В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря
15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
14:35 В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
13:52 Из-за ДТП в центре Екатеринбурга остановилось трамвайное движение по улице 8 Марта
13:17 Свердловские зоозащитники обвинили сотрудников отлова беспризорных собак в обмане и жестоком обращении
12:55 Мэр Екатеринбурга пообещал решить проблему с уличным освещением на Уктусе
12:12 Гвоздики с жуками из Киргизии уничтожили в Екатеринбурге
11:42 Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн
11:12 На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз
10:40 В Полевском пропала 17-летняя девушка
10:28 У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС
10:10 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей детсада, куда ходил шестилетний Далер
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