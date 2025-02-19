Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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По данным источника Вечерних ведомостей, если не случится ничего экстраординарного, инициатива о самороспуске муниципального представительного органа наберёт необходимые для этого 14 голосов. По данным сразу нескольких собеседников, планируют проголосовать «за» все 10 представителей «Единой России», все три представителя «Справедливой России», а также один депутат от КПРФ, примкнувший практически сразу после избрания, судя по своему голосованию, к фракции «Единой России».При этом региональное отделение КПРФ выпустило заявление, в котором выступило «категорически против» роспуска думы Ревды и, более того, обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой повлиять на ситуацию. В качестве одного из доводов представители КПРФ привели необоснованные траты в размере 10 миллионов рублей на досрочные выборы.Однако трёх голосов оставшихся коммунистов в муниципальной думе Ревды, даже если все они проголосуют против самороспуска, не хватит, в случае если остальные депутаты проголосуют «за».Досрочный роспуск думы — явление крайне редкое в политической жизни Свердловской области. Предыдущий раз подобное случалось в 2015 году с гордумой Режа — правда, тогда её депутаты не желали самораспускаться, и гордуму пришлось «разгонять» губернатору через внесённый в ЗакСО законопроект. На досрочных внеочередных выборах в Реже в итоге победили представители «Единой России» и их сторонники. В случае самороспуска внеочередные выборы в думу Ревды состоятся в сентябре 2025 года. Как показывает практика, в случаях, когда муниципальные выборы не совмещены с более крупными избирательными кампаниями, шансы «Единой России» на победу во всех округах возрастают (в 2021 году, когда избирался нынешний созыв, выборы в гордуму были совмещены с выборами депутатов ЗакСО и Госдумы).Отметим, что ещё в конце января спикер думы Ревды, справедливоросс Вениамин Таров, выступал против самороспуска.