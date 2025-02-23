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На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз

11.12 Вторник, 25 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Главная уральская авиагавань попала в обновлённый санкционный список вместе с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также аэропортами Перми, Пскова и Бегишево (обслуживает агломерацию Набережные Челны – Нижнекамск в Татарстане).

В пресс-службе Кольцово пока не комментировали ограничительные меры. Очевидно, для аэропорта сейчас затруднится закупка оборудования из западных стран. К слову, менее недели назад в Кольцово отчитались об обновлении автопарка — были закуплены самоходные трапы, самоходные ленточные транспортёры и дизельные тягачи. Впрочем, эта техника, судя по фотографиям пресс-службы аэропорта, произведена не в западных странах, а в Китае (торговая марка HELI).

Ранее Вечерни ведомости писали, что в екатеринбургском аэропорту перестали работатьполноростовые досмотровые сканеры, которые производит военно-промышленная корпорация из США.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:12 На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз
10:40 В Полевском пропала 17-летняя девушка
10:28 У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС
10:10 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей детсада, куда ходил шестилетний Далер
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09:08 Глава СК поручил провести проверку в связи с попавшими под колёса на тюбинге девочками в Екатеринбурге
21:28 Тайны уральских болот раскроют в Екатеринбурге на этой неделе
21:15 В Екатеринбурге банда угонщиков начинает переезжать в «места не столь отдалённые»
20:37 Воронежскую постановку о судьбе поэта-диссидента покажут в Ельцин-центре
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18:57 У екатеринбургского кота «из форточки» состояние ухудшилось
17:55 К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов
17:42 На покалечившую малолетнего сына екатеринбурженку возбудили уголовное дело
17:20 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области
16:47 Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями
15:28 На пять лет отправится в колонию иностранец за нападение на студента в Екатеринбурге
14:55 За год спрос на русскую классику вырос в два раза
13:57 При пожаре в приюте «Четыре лапы» в Берёзовском удалось спасти больше половины животных
13:23 СМИ сообщают о покалечившей годовалого сына екатеринбурженке
12:34 Оплачивать проезд жетонами в метро Екатеринбурга можно будет ещё до 31 марта
12:12 Свердловская область оказалась на 60 месте в рейтинге закредитованности населения
11:36 Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы Дегтярска Солдатова
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