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На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главная уральская авиагавань попала в обновлённый санкционный список вместе с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также аэропортами Перми, Пскова и Бегишево (обслуживает агломерацию Набережные Челны – Нижнекамск в Татарстане).
В пресс-службе Кольцово пока не комментировали ограничительные меры. Очевидно, для аэропорта сейчас затруднится закупка оборудования из западных стран. К слову, менее недели назад в Кольцово отчитались об обновлении автопарка — были закуплены самоходные трапы, самоходные ленточные транспортёры и дизельные тягачи. Впрочем, эта техника, судя по фотографиям пресс-службы аэропорта, произведена не в западных странах, а в Китае (торговая марка HELI).
Ранее Вечерни ведомости писали, что в екатеринбургском аэропорту перестали работатьполноростовые досмотровые сканеры, которые производит военно-промышленная корпорация из США.
В пресс-службе Кольцово пока не комментировали ограничительные меры. Очевидно, для аэропорта сейчас затруднится закупка оборудования из западных стран. К слову, менее недели назад в Кольцово отчитались об обновлении автопарка — были закуплены самоходные трапы, самоходные ленточные транспортёры и дизельные тягачи. Впрочем, эта техника, судя по фотографиям пресс-службы аэропорта, произведена не в западных странах, а в Китае (торговая марка HELI).
Ранее Вечерни ведомости писали, что в екатеринбургском аэропорту перестали работатьполноростовые досмотровые сканеры, которые производит военно-промышленная корпорация из США.
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