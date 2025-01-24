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В екатеринбургском СИЗО-1 провели инженерные работы после жалоб пиарщика Ярослава Ширшикова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Проблемы, связанные с аварийным состоянием СИЗО-1 в Екатеринбурге, о которых ранее сообщал осуждённый Ярослав Ширшиков, полностью устранены. Об этом сам политзаключённый сообщил в письме, опубликованном в телеграм-канале «Гусарская бравада».
По словам Ширшикова, усилиями администрации учреждения, при содействии представителей Общественной наблюдательной комиссии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области и благодаря вниманию СМИ, в изоляторе провели инженерные работы. «Электрооборудование полностью обновлено: установлена современная безопасная автоматика, заменены кабели», — говорится в письме.
Ранее мы писали, что Ширшиков обращал внимание на нарушения в содержании СИЗО. В январе там произошло две аварии: канализационные стоки затопили коридор, а неисправная проводка вызвала перебои с электричеством. Эти инциденты, по словам заключённого, создавали угрозу здоровью и безопасности людей.
Ширшиков отметил, что после его обращений удалось наладить конструктивный диалог с руководством учреждения, которое «отнеслось к вопросам со всем человеческим вниманием». Он также выразил благодарность всем, кто поддержал его: «широкие народные массы», СМИ, представителей ОНК, аппарат УПЧ и администрацию СИЗО-1 за оперативную реакцию.
Напомним, Ярослав Ширшиков приговорён к пяти годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Приговор уже вступил в силу, и Ширшиков ожидает этапа в колонию общего режима.
По словам Ширшикова, усилиями администрации учреждения, при содействии представителей Общественной наблюдательной комиссии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области и благодаря вниманию СМИ, в изоляторе провели инженерные работы. «Электрооборудование полностью обновлено: установлена современная безопасная автоматика, заменены кабели», — говорится в письме.
Ранее мы писали, что Ширшиков обращал внимание на нарушения в содержании СИЗО. В январе там произошло две аварии: канализационные стоки затопили коридор, а неисправная проводка вызвала перебои с электричеством. Эти инциденты, по словам заключённого, создавали угрозу здоровью и безопасности людей.
Ширшиков отметил, что после его обращений удалось наладить конструктивный диалог с руководством учреждения, которое «отнеслось к вопросам со всем человеческим вниманием». Он также выразил благодарность всем, кто поддержал его: «широкие народные массы», СМИ, представителей ОНК, аппарат УПЧ и администрацию СИЗО-1 за оперативную реакцию.
Напомним, Ярослав Ширшиков приговорён к пяти годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Приговор уже вступил в силу, и Ширшиков ожидает этапа в колонию общего режима.
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