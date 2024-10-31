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16 лет колонии назначили экс-инженеру Уралвагонзавода по делу о госизмене
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Свердловском областном суде вынесли приговор бывшему инженеру Уралвагонзавода Данилу Мухаметову, обвиняемому в передаче спецслужбам Украины сведений военно-технического характера.
Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, судья, выносивший приговор, Андрей Минеев назначил Мухаметову штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Прокурор просил назначить Данилу Мухаметову 17 лет строгой колонии.
Напомним, супругу Данила, Викторию Мухаметову, в начале октября приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Её тоже признали виновной в передаче секретных сведений Украине.
Суд признал его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, судья, выносивший приговор, Андрей Минеев назначил Мухаметову штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Прокурор просил назначить Данилу Мухаметову 17 лет строгой колонии.
Напомним, супругу Данила, Викторию Мухаметову, в начале октября приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Её тоже признали виновной в передаче секретных сведений Украине.
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