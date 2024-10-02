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Обвиняемой в работе на спецслужбы Украины экс-сотруднице «Уралвагонзавода» вынесли приговор
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Судья Свердловского областного суда Евгений Шумков сегодня вынес приговор Виктории Мухаметовой — сотруднице нижнетагильского «Уралвагонзавода», обвиняемой в госизмене (статья 275 УК) за передачу сведений военно-технического характера украинским спецслужбам. Как сообщала пресс-служба регионального УФСБ, Мухаметова за вознаграждение в 100 тысяч рублей передала чертежи представителям Украины, а на допросе пояснила, что просто хотела «просто жить» на эти деньги вместе с мужем.
Суд назначил Виктории Мухаметовой 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
Муж Виктории, Данил Мухаметов также проходит обвиняемым по той же статье, но его дело выделено в отдельное производство, его рассматривает судья того же Свердловского областного суда Андрей Минеев, который должен огласить приговор на следующей неделе.
Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Первоначально их задержали в Екатеринбурге по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), по которой Верх-Исетский суд назначил обоим 12 суток ареста. Согласно тексту постановления суда об административном правонарушении, Мухаметовы, находясь в центре Екатеринбурга на автобусной остановке у здания по проспекту Ленина, 25 (практически напротив здания регионального УФСБ — прим.ред.), «выражались грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировали, чем нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу». После отбытия наказания на выходе из спецприёмника их задержали уже по уголовному делу. К слову, Ксения Карелина, которой минувшим летом вынесли приговор по той же статье о госизмене (275 УК), так изначально была задержана по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) — и тоже за «выражение грубой нецензурной бранью».
Суд назначил Виктории Мухаметовой 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
Муж Виктории, Данил Мухаметов также проходит обвиняемым по той же статье, но его дело выделено в отдельное производство, его рассматривает судья того же Свердловского областного суда Андрей Минеев, который должен огласить приговор на следующей неделе.
Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Первоначально их задержали в Екатеринбурге по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), по которой Верх-Исетский суд назначил обоим 12 суток ареста. Согласно тексту постановления суда об административном правонарушении, Мухаметовы, находясь в центре Екатеринбурга на автобусной остановке у здания по проспекту Ленина, 25 (практически напротив здания регионального УФСБ — прим.ред.), «выражались грубой нецензурной бранью, на замечания граждан и сотрудников полиции не реагировали, чем нарушили общественный порядок и выразили явное неуважение к обществу». После отбытия наказания на выходе из спецприёмника их задержали уже по уголовному делу. К слову, Ксения Карелина, которой минувшим летом вынесли приговор по той же статье о госизмене (275 УК), так изначально была задержана по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) — и тоже за «выражение грубой нецензурной бранью».
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