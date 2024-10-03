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Ушедший в отставку министр образования Свердловской области возглавил УрГПУ
Фото: Рособрнадзор (obrnadzor.gov.ru)
Юрий Биктуганов, который в сентябре объявил о том, что покидает пост министра образования и молодёжной политики Свердловской области, стал ректором Уральского государственного педагогического университета.
Ранее о возможном назначении на эту должность статусного чиновника сообщалось неофициально, сегодня же новость о назначении Юрия Биктуганова в УрГПУ появилась на сайте вуза.
В ближайшем будущем должно произойти объединение УрГПУ и другого педагогического вуза — РГППУ. Есть мнение, что именно кресло ректора объединённого вуза готовили для Биктуганова. Ранее появилась информация, что против ректора РГППУ, который скептически относился к идее поглощения одного вуза другим, возбуждено уголовное дело.
Ранее о возможном назначении на эту должность статусного чиновника сообщалось неофициально, сегодня же новость о назначении Юрия Биктуганова в УрГПУ появилась на сайте вуза.
В ближайшем будущем должно произойти объединение УрГПУ и другого педагогического вуза — РГППУ. Есть мнение, что именно кресло ректора объединённого вуза готовили для Биктуганова. Ранее появилась информация, что против ректора РГППУ, который скептически относился к идее поглощения одного вуза другим, возбуждено уголовное дело.
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