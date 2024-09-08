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Против уволенного ректора РГППУ возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Против уволенного ректора РГППУ Валерия Дубицкого завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), сообщил «Коммерсант». В разговоре с 66.ru Дубицкий заявил, что вину не признаёт и будет отстаивать свою правоту.
Поводом для возбуждения дела стала аренда квартиры, которую оплачивало сначала Минобрнауки, затем — университет. Сам Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья у него в городе не было.
Валерий Дубицкий руководил РГППУ с 2020 года по июнь 2024-го. По данным Ura.ru, он был уволен после состоявшейся в апреле 2024 года проверке секретного делопроизводства, в ходе которой были выявлены нарушения, не позволяющие ему находиться на должности ректора.
До переезда в Екатеринбург Дубицкий работал проректором и директором библиотечного центра в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Ещё ранее работал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и в Минобрнауки, а начинал свою карьеру в науке в Омском государственном университете (ОмГУ).
Дубицкий неоднозначно высказывался по поводу продвигаемого областными властями объединения двух педагогических вузов Екатеринбурга — РГППУ и УрГПУ. По данным ряда СМИ, он был противником предложенной модели слияния вузов. Сейчас ожидается, что объединение всё же состоится, а возглавит объединённый вуз министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
Меня не приглашали. Никаких объяснений и признательных показаний я не давал. Ну, будем готовиться к защите,
— сказал бывший ректор
Поводом для возбуждения дела стала аренда квартиры, которую оплачивало сначала Минобрнауки, затем — университет. Сам Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья у него в городе не было.
Валерий Дубицкий руководил РГППУ с 2020 года по июнь 2024-го. По данным Ura.ru, он был уволен после состоявшейся в апреле 2024 года проверке секретного делопроизводства, в ходе которой были выявлены нарушения, не позволяющие ему находиться на должности ректора.
До переезда в Екатеринбург Дубицкий работал проректором и директором библиотечного центра в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Ещё ранее работал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и в Минобрнауки, а начинал свою карьеру в науке в Омском государственном университете (ОмГУ).
Дубицкий неоднозначно высказывался по поводу продвигаемого областными властями объединения двух педагогических вузов Екатеринбурга — РГППУ и УрГПУ. По данным ряда СМИ, он был противником предложенной модели слияния вузов. Сейчас ожидается, что объединение всё же состоится, а возглавит объединённый вуз министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
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