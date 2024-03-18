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В Свердловской области подвели предварительные итоги выборов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, согласно предварительным итогам выборов, у самовыдвиженца Владимира Путина насчитали 82.10% голосов. Об этом сообщает региональный избирком.
Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди», получил 7,31% голосов, Николай Харитонов от КПРФ – 4.32%, Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3.91%. Явка в регионе составила 71,03%.
В Екатеринбурге на выборах участвовало 66,13% от числа зарегистрированных избирателей.
Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди», получил 7,31% голосов, Николай Харитонов от КПРФ – 4.32%, Леонид Слуцкий от ЛДПР – 3.91%. Явка в регионе составила 71,03%.
В Екатеринбурге на выборах участвовало 66,13% от числа зарегистрированных избирателей.
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