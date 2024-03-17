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Столица Урала показала рекордную явку на президентских выборах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала зафиксировали рекордную явку на выборах президента. По данным пресс-службы городской администрации, в выборах участвовало более 66% екатеринбуржцев.
В 2018 году явка в уральской столице составила 60% от числа зарегистрированных избирателей.
«Проголосовало более 772 тысяч человек, общая явка составила 66,13% с учётом голосования на участках и в ДЭГ. Такой уровень явки – исторический рекорд для Екатеринбурга»,
– отметили в мэрии.
В 2018 году явка в уральской столице составила 60% от числа зарегистрированных избирателей.
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