Столица Урала показала рекордную явку на президентских выборах





– отметили в мэрии. «Проголосовало более 772 тысяч человек, общая явка составила 66,13% с учётом голосования на участках и в ДЭГ. Такой уровень явки – исторический рекорд для Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В столице Урала зафиксировали рекордную явку на выборах президента. По данным пресс-службы городской администрации, в выборах участвовало более 66% екатеринбуржцев.В 2018 году явка в уральской столице составила 60% от числа зарегистрированных избирателей.