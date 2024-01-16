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Книгу Ройзмана* купили за 100 500 рублей
Фото: Вечерние ведомости
На онлайн-аукционе, который проводится в поддержку «Вечерних ведомостей», был продан самый дорогой лот.
Уникальная книга Евгения Ройзмана* «Город без наркотиков», рассказывающая о деятельности фонда с одноимённым названием в конце 1990-х — начале 2000-х годов, была написана в 2003 году и издана в 2004 году тиражом всего 500 экземпляров. События, описанные в книге, уже стали историей Екатеринбурга. В основном, она посвящена борьбе общественников и неравнодушных горожан с незаконной наркоторговлей, которая в то время велась в том числе под покровительством силовых структур.
На аукцион книга была выставлена по стартовой цене 50 тысяч рублей, ставки принимались до вчерашнего вечера, и сегодня утром были подведены итоги – победителем оказался покупатель, предложивший чуть более 100 тысяч рублей.
Ранее самым дорогим лотом, проданным на аукционе в поддержку «Вечерних ведомостей», была картина екатеринбургского художника Алексея Рыжкова — он ушла по цене 31 500 рублей.
К моменту написания новости для оплаты штрафов, назначенных «Вечерним ведомостям» по статье о дискредитации, осталось собрать чуть более 3 000 рублей. За что были назначены штрафы, можно прочитать здесь. Как пожертвовать любую сумму редакции, написано здесь.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Уникальная книга Евгения Ройзмана* «Город без наркотиков», рассказывающая о деятельности фонда с одноимённым названием в конце 1990-х — начале 2000-х годов, была написана в 2003 году и издана в 2004 году тиражом всего 500 экземпляров. События, описанные в книге, уже стали историей Екатеринбурга. В основном, она посвящена борьбе общественников и неравнодушных горожан с незаконной наркоторговлей, которая в то время велась в том числе под покровительством силовых структур.
На аукцион книга была выставлена по стартовой цене 50 тысяч рублей, ставки принимались до вчерашнего вечера, и сегодня утром были подведены итоги – победителем оказался покупатель, предложивший чуть более 100 тысяч рублей.
Ранее самым дорогим лотом, проданным на аукционе в поддержку «Вечерних ведомостей», была картина екатеринбургского художника Алексея Рыжкова — он ушла по цене 31 500 рублей.
К моменту написания новости для оплаты штрафов, назначенных «Вечерним ведомостям» по статье о дискредитации, осталось собрать чуть более 3 000 рублей. За что были назначены штрафы, можно прочитать здесь. Как пожертвовать любую сумму редакции, написано здесь.
*Евгений Ройзман внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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