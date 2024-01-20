Возрастное ограничение 18+

Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге требует проверить силовиков, заставившись ходить «гуськом» граждан республики

12.31 Понедельник, 22 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге добивается проверки в отношении силовиков, которые заставили ходить «гуськом» граждан республики.

«Генеральным консульством предпринимаются меры по организации проверки надзорным органом России правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность»,

говорится в официальном сообщении МИД Кыргызстана.


Речь идёт о рейде силовиков, который прошёл по стройкам Железнодорожного района Екатеринбурга 17 января.

Как сообщил МИД Кыргызстана, на кадрах, где рабочие под присмотром бойцов спецназа МВД идут гуськом (отметим, что они были выложены не силовиками, а телеграм-каналом «Русская община»), запечатлены трое кыргызстанцев.

При этом среди всех проверенных граждан республики не было обнаружено ни одного нарушителя миграционного законодательства России.

Кыргызстанские рабочие рассказали сотрудникам генконсульства, что во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей, в результате чего полиция решила ограничить передвижение рабочих по стройплощадке таким образом.

МИД Кыргызстана также заявил, что «инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ».

Это уже второй случай за последние полгода, когда Екатеринбург попадает в международный скандал – в августе Азербайджан направил в МИД РФ ноту протеста в связи с проведением в городе мероприятия «по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики», на котором выступал на тот момент действующий председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин (к слову, бывший полицейский).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом во время полицейского рейда в Екатеринбурге
20 января 2024
СК начал проверку из-за высадки школьника из автобуса в Каменске-Уральском
13 января 2024
ВИЗ планируют лишить одного из популярных трамвайных маршрутов
20 января 2024
Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области
21 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Еще один подросток сбежал из екатеринбургской спецшколы из-за насилия

Он рассказал, что его били палками и обувью
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:47 Свердловский суд признал незаконным действия сотрудников красноярского СИЗО-1, выгонявшей адвоката
15:11 В Екатеринбурге пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу
14:54 Свердловскую область назвали самым безопасным регионом на Урале
14:03 В 150 раз вырос экспорт зерновых хлопьев с Урала в Китай
13:44 Зарезавшему медбрата жителю Берёзовского просят дать 18 лет лишения свободы
13:06 СК присоединился к расследованию смерти малышки из Первоуральска
12:31 Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге требует проверить силовиков, заставившись ходить «гуськом» граждан республики
12:06 Пожар в Невьянске унёс жизни двух человек
11:34 Прокуратура начала проверку после смерти малышки из Первоуральска
11:02 В Екатеринбурге на 33% выросли зарплаты для кандидатов без опыта работы
10:33 Смертельная авария произошла в Богдановичском районе
10:04 В Первоуральске под грудой вещей в собственной кроватке погибла малышка
09:26 Синоптики предупреждают о гололедице в начале рабочей недели в Свердловской области
19:57 Около 70 екатеринбуржцев пришли на спасительную фотосессию для собак от фонда «ЗооЗащита»
18:54 Полиция поймала мужчину, который стрелял из пистолета на улицах Екатеринбурга
17:55 Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений в СМИ о поданном в школе хлебе со стеклом
16:42 Глава СК заинтересовался девушкой-сиротой из Свердловской области, которая не может получить жилье
14:56 Пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине в Свердловской области
14:15 Из-за поста в поддержку Бориса Надеждина жительнице Нижнего Тагила начали угрожать увольнением на работе
13:41 Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области
12:27 95 миллионов рублей получат сельские дома культуры в Свердловской области
11:53 В Екатеринбурге автомобиль сбил четырехлетнего ребенка упавшего на пешеходном переходе
11:22 Подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Североуральске
18:36 Свердловская область заняла четвертое место по развитию туризма в России
18:34 ВИЗ планируют лишить одного из популярных трамвайных маршрутов
17:18 Выброшенного из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург кота нашли мёртвым
Все новости Свердловской области
14:29 В Германии сотни тысяч людей вышли на демонстрации против правых сил
13:22 В Казани из-за крупной аварии на дороге образовалась «коммунальная река»
16:40 В Иркутской области нашли потерянный контейнер с радиоактивным цезием-137
14:57 В Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами, жителей эвакуировали
14:24 Зеленоградскому коту Сергею, уволенному из магазина, нашли другую работу
13:02 В Новосибирске из-за коммунальных аварий ввели режим ЧС
12:50 В Красноярском крае экс-министр лесного хозяйства получил 12 лет строгого режима
12:06 Жители Башкирии третий день жалуются на проблемы со связью
11:19 В Брянской области начался пожар на нефтебазе
10:55 В Словакии тысячи людей вышли на акции протеста против поправок к Уголовному кодексу
10:05 В прошлом году в России сильнее всего подорожали яйца, помидоры и груши
17:28 Минкульт Забайкалья не нашел нарушений в представлении, в котором мальчик играл Снегурочку
16:38 В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы
15:56 В Саранске горит мебельный цех, есть пострадавшие
12:28 В Эквадоре убили прокурора, который расследовал вооруженное нападение на телеканал
11:43 В Новокузнецке из-за аварии на трубопроводе перекрыли движение
10:56 Минздрав: в Новосибирске 14 человек получили ожоги из-за крупной коммунальной аварии
17:42 В Новосибирске снова произошла крупная коммунальная авария
17:16 Количество пострадавших после взрыва и пожара на заводе в Шахтах увеличилось до 10
16:09 В Миассе утонул снежный храм, в митрополии увидели в этом знак
15:28 Аналитики назвали лидеров среди российских экосистем
13:35 Жителям Пермского края будут платить по 5 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях
12:45 «Это прорыв». Где россияне остались без тепла и горячей воды с начала января
11:39 В Башкортостане силовики разгоняют сторонников активиста Алсынова, начались задержания
11:20 В Якутске воспитанники пожаловались на насилие в школе-интернате, возбуждено уголовное дело
10:09 В Башкортостане защитника Куштау Алсынова приговорили к четырем годам колонии
Все новости России и мира
15:47 Свердловский суд признал незаконным действия сотрудников красноярского СИЗО-1, выгонявшей адвоката
15:20 Валерий Сухих: Для эффективной работы органов власти обязательно необходим диалог с населением
15:11 В Екатеринбурге пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу
14:57 Пермские ученые разработали уникальный способ изготовления сорбента
14:54 Свердловскую область назвали самым безопасным регионом на Урале
14:52 «Горьковка» приглашает пермяков на концерт «Пермь музыкальная»
14:03 В 150 раз вырос экспорт зерновых хлопьев с Урала в Китай
13:44 Зарезавшему медбрата жителю Берёзовского просят дать 18 лет лишения свободы
13:06 СК присоединился к расследованию смерти малышки из Первоуральска
12:31 Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге требует проверить силовиков, заставившись ходить «гуськом» граждан республики
12:06 Пожар в Невьянске унёс жизни двух человек
11:34 Прокуратура начала проверку после смерти малышки из Первоуральска
11:02 В Екатеринбурге на 33% выросли зарплаты для кандидатов без опыта работы
10:33 Смертельная авария произошла в Богдановичском районе
10:04 В Первоуральске под грудой вещей в собственной кроватке погибла малышка
10:01 В Пермском крае арест и реализация автомобилей должников позволили вернуть взыскателям более 125 млн рублей
09:26 Синоптики предупреждают о гололедице в начале рабочей недели в Свердловской области
19:57 Около 70 екатеринбуржцев пришли на спасительную фотосессию для собак от фонда «ЗооЗащита»
18:54 Полиция поймала мужчину, который стрелял из пистолета на улицах Екатеринбурга
17:55 Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений в СМИ о поданном в школе хлебе со стеклом
16:42 Глава СК заинтересовался девушкой-сиротой из Свердловской области, которая не может получить жилье
14:56 Пьяный подросток устроил ДТП на угнанной машине в Свердловской области
14:15 Из-за поста в поддержку Бориса Надеждина жительнице Нижнего Тагила начали угрожать увольнением на работе
13:41 Молодой человек, которого искали несколько дней, найден мертвым в Свердловской области
12:27 95 миллионов рублей получат сельские дома культуры в Свердловской области
11:53 В Екатеринбурге автомобиль сбил четырехлетнего ребенка упавшего на пешеходном переходе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK