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Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге требует проверить силовиков, заставившись ходить «гуськом» граждан республики
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге добивается проверки в отношении силовиков, которые заставили ходить «гуськом» граждан республики.
Речь идёт о рейде силовиков, который прошёл по стройкам Железнодорожного района Екатеринбурга 17 января.
Как сообщил МИД Кыргызстана, на кадрах, где рабочие под присмотром бойцов спецназа МВД идут гуськом (отметим, что они были выложены не силовиками, а телеграм-каналом «Русская община»), запечатлены трое кыргызстанцев.
При этом среди всех проверенных граждан республики не было обнаружено ни одного нарушителя миграционного законодательства России.
Кыргызстанские рабочие рассказали сотрудникам генконсульства, что во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей, в результате чего полиция решила ограничить передвижение рабочих по стройплощадке таким образом.
МИД Кыргызстана также заявил, что «инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ».
Это уже второй случай за последние полгода, когда Екатеринбург попадает в международный скандал – в августе Азербайджан направил в МИД РФ ноту протеста в связи с проведением в городе мероприятия «по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики», на котором выступал на тот момент действующий председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин (к слову, бывший полицейский).
«Генеральным консульством предпринимаются меры по организации проверки надзорным органом России правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность»,
– говорится в официальном сообщении МИД Кыргызстана.
Речь идёт о рейде силовиков, который прошёл по стройкам Железнодорожного района Екатеринбурга 17 января.
Как сообщил МИД Кыргызстана, на кадрах, где рабочие под присмотром бойцов спецназа МВД идут гуськом (отметим, что они были выложены не силовиками, а телеграм-каналом «Русская община»), запечатлены трое кыргызстанцев.
При этом среди всех проверенных граждан республики не было обнаружено ни одного нарушителя миграционного законодательства России.
Кыргызстанские рабочие рассказали сотрудникам генконсульства, что во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей, в результате чего полиция решила ограничить передвижение рабочих по стройплощадке таким образом.
МИД Кыргызстана также заявил, что «инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ».
Это уже второй случай за последние полгода, когда Екатеринбург попадает в международный скандал – в августе Азербайджан направил в МИД РФ ноту протеста в связи с проведением в городе мероприятия «по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики», на котором выступал на тот момент действующий председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин (к слову, бывший полицейский).
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Мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом во время полицейского рейда в Екатеринбурге
20 января 2024
20 января 2024