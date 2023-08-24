Возрастное ограничение 18+
Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в уральской столице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Азербайджан направил министерству иностранных дел России ноту протеста из-за мероприятия по случаю «30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики», которое состоялось в уральской столице 7 августа.
Об этом говорится на сайте посольства Республики Азербайджан в РФ. Представители Баку считают, что данное мероприятие было направлено против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. В связи с этим они направили ноту протеста в МИД России. Также посол Полад Бюльбюль оглы отправил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, в котором была отражена позиция Азербайджана.
В ведомстве считают, что подобное мероприятие и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы.
Там также попросили принять меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия и не допускать подобных ситуаций в будущем.
Талыш-Муганская автономная Республика – самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная на территории семи районов на юге страны и просуществовавшая с 21 июня по 24 августа 1993 года.
Об этом говорится на сайте посольства Республики Азербайджан в РФ. Представители Баку считают, что данное мероприятие было направлено против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. В связи с этим они направили ноту протеста в МИД России. Также посол Полад Бюльбюль оглы отправил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, в котором была отражена позиция Азербайджана.
В ведомстве считают, что подобное мероприятие и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы.
«Данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству»,
– говорится на сайте посольства.
Там также попросили принять меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия и не допускать подобных ситуаций в будущем.
Талыш-Муганская автономная Республика – самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная на территории семи районов на юге страны и просуществовавшая с 21 июня по 24 августа 1993 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».