Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в уральской столице





– говорится на сайте посольства. «Данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству»,

Талыш-Муганская автономная Республика – самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная на территории семи районов на юге страны и просуществовавшая с 21 июня по 24 августа 1993 года.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости