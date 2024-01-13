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Мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом во время полицейского рейда в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время рейда силовиков на строительной площадке мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом в Екатеринбурге. Эту информацию опубликовал телеграм-канал «Русская община Екатеринбург».
Силовики из разных ведомств 17 января проверили строительный объект в квартале улиц: Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко. В телеграм-канале правых активистов сообщили, что было проверено 150 человек. Восемь человек подлежат депортации, а четверым вручены повестки в военкомат.
«Мы просто осветили это, русская община не участвовала. Что и как там происходило, мы не знаем. Обратитесь к силовикам», — такой комментарий дал координатор Русской общины (орфография и пунктуация сохранены). Откуда у них появились эксклюзивные материалы комментировать отказался.
Издание It’s My City взяло комментарий у пресс-секретаря МВД по Свердловской области Горелых: «Тщательным проверкам представители МВД подвергли сразу несколько строительных площадок по возведению многоэтажных жилых домов. В общей сложности проверкам подверглись порядка 100 иностранных рабочих из ближнего зарубежья. В сети сыщиков угодили 12 нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых полиция составила пакет документов на выдворение за пределы нашей страны. Только за 2023 год свердловская полиция выявила и задокументировала 2 586 таких нарушителей. В нынешнем году такая работа будет продолжена во всех муниципалитетах региона».
Силовики из разных ведомств 17 января проверили строительный объект в квартале улиц: Свердлова – Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко. В телеграм-канале правых активистов сообщили, что было проверено 150 человек. Восемь человек подлежат депортации, а четверым вручены повестки в военкомат.
«Мы просто осветили это, русская община не участвовала. Что и как там происходило, мы не знаем. Обратитесь к силовикам», — такой комментарий дал координатор Русской общины (орфография и пунктуация сохранены). Откуда у них появились эксклюзивные материалы комментировать отказался.
Издание It’s My City взяло комментарий у пресс-секретаря МВД по Свердловской области Горелых: «Тщательным проверкам представители МВД подвергли сразу несколько строительных площадок по возведению многоэтажных жилых домов. В общей сложности проверкам подверглись порядка 100 иностранных рабочих из ближнего зарубежья. В сети сыщиков угодили 12 нарушителей миграционного законодательства, в отношении которых полиция составила пакет документов на выдворение за пределы нашей страны. Только за 2023 год свердловская полиция выявила и задокументировала 2 586 таких нарушителей. В нынешнем году такая работа будет продолжена во всех муниципалитетах региона».
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