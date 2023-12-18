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Эпатажная екатеринбурженка всё же пойдёт на президентские выборы
Стоп-кадр видео из соцсетей
Со второго захода, но Раде Русских удалось-таки найти необходимую поддержку для выдвижения в качестве кандидатки на выборы президента Российской Федерации. Для этого блогер, эзотерик и эковолонтёр провела встречу со своими поклонниками.
Для того, чтобы получить право войти в список кандидатов на верховный пост страны, каждый из претендентов должен прежде всего набрать нужное количество голосов среди сограждан — более 500. У Рады Русских в первый раз это не получилось — не хватило всего одной подписи. Во второй раз голоса потенциальных избирателей удалось собрать даже с некоторым избытком.
Напомним, Рада Русских — выпускница Уральской государственной архитектурной академии, блогерша, визажистка, которая — помимо прочего — практикует эзотерику и занимается зоозащитой. О своих намерениях выдвигаться в президенты она заявила через соцсети в начале декабря.
Для того, чтобы получить право войти в список кандидатов на верховный пост страны, каждый из претендентов должен прежде всего набрать нужное количество голосов среди сограждан — более 500. У Рады Русских в первый раз это не получилось — не хватило всего одной подписи. Во второй раз голоса потенциальных избирателей удалось собрать даже с некоторым избытком.
Напомним, Рада Русских — выпускница Уральской государственной архитектурной академии, блогерша, визажистка, которая — помимо прочего — практикует эзотерику и занимается зоозащитой. О своих намерениях выдвигаться в президенты она заявила через соцсети в начале декабря.
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Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
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