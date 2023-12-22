Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты

написали активисты в телеграм-канале регионального отделения молодёжного «Яблока».

«Мы, члены Свердловского молодёжного «Яблока», обращаемся к руководству партии "Яблоко" с просьбами: познакомиться с Екатериной Дунцовой и рассмотреть вопрос о её выдвижении кандидатом от партии "Яблоко" на предстоящих президентских выборах»,