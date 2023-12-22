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Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты

11.34 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Активисты Свердловского молодёжного «Яблока» обратились к руководству с предложением выдвинуть журналистку из Ржева Екатерину Дунцовцу в президенты кандидатом от партии.

«Мы, члены Свердловского молодёжного «Яблока», обращаемся к руководству партии "Яблоко" с просьбами: познакомиться с Екатериной Дунцовой и рассмотреть вопрос о её выдвижении кандидатом от партии "Яблоко" на предстоящих президентских выборах»,

написали активисты в телеграм-канале регионального отделения молодёжного «Яблока».


По данным «Ъ-Урал», председатель свердловского отделения «Яблока» Максим Петлин не разделяет позиции молодёжного отделения партии. В разговоре с изданием он подчеркнул, что такие вопросы не решаются за неделю до окончания этой возможности, объяснив, что для выдвижения необходимо пройти партийные процедуры, которые занимаются много времени.

Кроме этого, он добавил, что Свердловское молодёжное «Яблоко» «не является структурным подразделением партии» и действует юридически самостоятельно, также отметив, что вопросом выдвижения кандидата в президенты занимается федеральный политкомитет партии.

Напомним, что ЦИК отказала в регистрации инициативной группы кандидата-самовыдвиженца в президенты России Екатерины Дунцовой. После этого Дунцова предложила «Яблоку» выдвинуть её.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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