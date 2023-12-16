ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы кандидата-самовыдвиженца в президенты России Екатерины Дунцовой. В Центризбиркоме нашли «многочисленные нарушения» в документах, предоставленных Дунцовой. Таким образом, ей не дали возможности выйти на этап сбора подписей.Екатерина Дунцова заявила, что претензии ЦИК «не имеют под собой законных оснований». Она сообщила, что времени на обжалование или организацию повторного собрания инициативной группы мало (в ЦИК сказали, что текст решения смогут выдать Дунцовой только завтра), и предложила партии «Яблоко» выдвинуть её в президенты как «старейшей демократической партии России».