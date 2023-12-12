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У Каменского округа новый глава
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Дума Каменского городского округа провела тайное голосование по двум кандидатам на пост главы администрации. По его итогам округ возглавил Алексей Кошкаров.
Напомним, изначально свои кандидатуры на пост главы Каменского округа выдвинули восемь человек. После слушания их предвыборных программ в финал прошли двое — Кошкаров и начальница отдела по правовой и кадровой работе окружной администрации Айгуль Шестерова. Сегодня стало известно, что 10 депутатов из 15 голосовавших предпочли мужчину.
До сего дня Алексей Кошкаров временно исполнял обязанности главы округа. Обязанности эти легли на его плечи после того, как в отставку подал прежний глава округа Сергей Белоусов — того заподозрили во взяточничестве и завели уголовное дело. При Белоусове ставший сегодня главой округа Кошкаров был его заместителем по экономике и финансам.
Напомним, изначально свои кандидатуры на пост главы Каменского округа выдвинули восемь человек. После слушания их предвыборных программ в финал прошли двое — Кошкаров и начальница отдела по правовой и кадровой работе окружной администрации Айгуль Шестерова. Сегодня стало известно, что 10 депутатов из 15 голосовавших предпочли мужчину.
До сего дня Алексей Кошкаров временно исполнял обязанности главы округа. Обязанности эти легли на его плечи после того, как в отставку подал прежний глава округа Сергей Белоусов — того заподозрили во взяточничестве и завели уголовное дело. При Белоусове ставший сегодня главой округа Кошкаров был его заместителем по экономике и финансам.
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