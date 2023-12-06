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На пост главы Каменского района претендуют двое
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Каменском районе Свердловской области проходит конкурс на место главы местной администрации. В финальный тур вышли два кандидата — Алексей Кошкаров и Айгуль Шестерова.
Оба кандидата на пост главы администрации Каменского района — чиновники данной администрации. Айгуль Шестерова возглавляет отдел по правовой и кадровой работе. Её конкурент Алексей Кошкаров был заместителем бывшего главы района по экономике и финансам, а сейчас возглавляет районный чиновничий аппарат в качестве исполняющего обязанности.
Необходимость провести внеочередной конкурс на пост главы Каменского района возникла 21 сентября, когда в отставку вынужден был уйти Сергей Белоусов. Его заподозрили во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Против бывшего каменского главы было заведено уголовное дело.
Когда объявили конкурс, на него заявилось восемь кандидатов. Все они должны были представить свои предвыборные программы конкурсной комиссии. Теперь, когда после отсева осталось только двое претендентов, депутаты района должны выбрать одного. С датой этих итоговых выборов пока не определились.
Оба кандидата на пост главы администрации Каменского района — чиновники данной администрации. Айгуль Шестерова возглавляет отдел по правовой и кадровой работе. Её конкурент Алексей Кошкаров был заместителем бывшего главы района по экономике и финансам, а сейчас возглавляет районный чиновничий аппарат в качестве исполняющего обязанности.
Необходимость провести внеочередной конкурс на пост главы Каменского района возникла 21 сентября, когда в отставку вынужден был уйти Сергей Белоусов. Его заподозрили во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Против бывшего каменского главы было заведено уголовное дело.
Когда объявили конкурс, на него заявилось восемь кандидатов. Все они должны были представить свои предвыборные программы конкурсной комиссии. Теперь, когда после отсева осталось только двое претендентов, депутаты района должны выбрать одного. С датой этих итоговых выборов пока не определились.
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