Губернатор Свердловской области ушел в отпуск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на две недели ушел в отпуск. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».На период отпуска Куйвашева обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Алексей Шмыков.Напомним, что в этом году Евгений Куйвашев уже уходил в отпуск в конце января – начале февраля.