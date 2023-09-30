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Губернатор Свердловской области ушел в отпуск
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на две недели ушел в отпуск. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
На период отпуска Куйвашева обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Алексей Шмыков.
Напомним, что в этом году Евгений Куйвашев уже уходил в отпуск в конце января – начале февраля.
На период отпуска Куйвашева обязанности губернатора будет исполнять его первый заместитель Алексей Шмыков.
Напомним, что в этом году Евгений Куйвашев уже уходил в отпуск в конце января – начале февраля.
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