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Явка в первый день выборов в ЕГД составила 11.09%
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Явка на выборах в Екатеринбургскую городскую думу (ЕГД) в первый день выборов с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 11.09%.
Это 119 265 человек, из которых 68 950 проголосовали традиционным способом, а 50 675 отдали свой голос дистанционно.
Напомним, что в Свердловской области идет второй день выборов по 11 избирательным компаниям, в числе которых выборы в ЕГД.
Это 119 265 человек, из которых 68 950 проголосовали традиционным способом, а 50 675 отдали свой голос дистанционно.
Напомним, что в Свердловской области идет второй день выборов по 11 избирательным компаниям, в числе которых выборы в ЕГД.
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