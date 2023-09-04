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В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям

09.16 Суббота, 9 сентября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области наступил первый день двухдневного голосования по 11 избирательным кампаниям. Оставить свой голос можно будет 9 и 10 сентября с 08.00 до 20.00.

В ближайшие два дня в регионе будут выбирать депутатов городских дум Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений Камышловского муниципального района. Также в Восточном и Галинских поселках в эти дни избираются новые главы.

В Белоярском и Каменке-Уральском городских округах проходят довыборы депутатов дум. Также довыборы проводятся в законодательное собрание региона по Ирбитскому округу.

Сегодня в регионе будут работать 833 постоянных и 19 временных избирательных участков. Правом голоса обладают более 1 300 000 избирателей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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