В Свердловской области стартовало двухдневное голосование по 11 избирательным компаниям

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области наступил первый день двухдневного голосования по 11 избирательным кампаниям. Оставить свой голос можно будет 9 и 10 сентября с 08.00 до 20.00.В ближайшие два дня в регионе будут выбирать депутатов городских дум Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений Камышловского муниципального района. Также в Восточном и Галинских поселках в эти дни избираются новые главы.В Белоярском и Каменке-Уральском городских округах проходят довыборы депутатов дум. Также довыборы проводятся в законодательное собрание региона по Ирбитскому округу.Сегодня в регионе будут работать 833 постоянных и 19 временных избирательных участков. Правом голоса обладают более 1 300 000 избирателей.